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Уничтоженный в Запорожье мост не подлежит восстановлению, заявил Рогов
Уничтоженный в Запорожье мост не подлежит восстановлению, заявил Рогов - РИА Новости, 01.04.2024
Уничтоженный в Запорожье мост не подлежит восстановлению, заявил Рогов
Уничтоженный в подконтрольном киевским властям городе Гуляйполе Запорожской области мост не подлежит восстановлению в краткосрочной перспективе, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:59
2024-04-01T14:59
2024-04-01T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Уничтоженный в подконтрольном киевским властям городе Гуляйполе Запорожской области мост не подлежит восстановлению в краткосрочной перспективе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Ранее он сообщил, что российские войска авиаударом уничтожили автомобильный мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение украинских войск. "Мост в краткосрочной перспективе восстановлению не подлежит. Разрушены не только пролеты, но и две опоры на одном из берегов", - сказал Рогов агентству. По его словам, уничтожение моста усложнит снабжение украинской группировки войск на передовой.
https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, россия, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Специальная военная операция на Украине
Уничтоженный в Запорожье мост не подлежит восстановлению, заявил Рогов
Рогов: уничтоженный мост, по которому шло снабжение ВСУ, не смогут восстановить