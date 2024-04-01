https://ria.ru/20240401/most-1937122902.html

Уничтоженный в Запорожье мост не подлежит восстановлению, заявил Рогов

Уничтоженный в Запорожье мост не подлежит восстановлению, заявил Рогов - РИА Новости, 01.04.2024

Уничтоженный в Запорожье мост не подлежит восстановлению, заявил Рогов

Уничтоженный в подконтрольном киевским властям городе Гуляйполе Запорожской области мост не подлежит восстановлению в краткосрочной перспективе, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:59

2024-04-01T14:59

2024-04-01T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Уничтоженный в подконтрольном киевским властям городе Гуляйполе Запорожской области мост не подлежит восстановлению в краткосрочной перспективе, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Ранее он сообщил, что российские войска авиаударом уничтожили автомобильный мост в Гуляйполе, по которому шло снабжение украинских войск. "Мост в краткосрочной перспективе восстановлению не подлежит. Разрушены не только пролеты, но и две опоры на одном из берегов", - сказал Рогов агентству. По его словам, уничтожение моста усложнит снабжение украинской группировки войск на передовой.

https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html

https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932748530.html

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Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, россия, владимир рогов