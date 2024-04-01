https://ria.ru/20240401/moldaviya-1937211749.html

Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией

Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2024

Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией

Власти Молдавии на данный момент не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Михай Попшой. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:02

2024-04-01T22:02

2024-04-01T22:13

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КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости. Власти Молдавии на данный момент не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Михай Попшой. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях. "Отношения с Российской Федерацией сегодня у нас находятся на самом низком уровне за весь период современной истории Молдавии. Это связано с суровыми испытаниями, через которые проходит наш регион, я имею ввиду военные действия в соседней Украине. Пока они идут, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений с Россией. Более того, как говорила президент Санду, сейчас Россия представляет собой самую большую угрозу нашей национальной безопасности" – сказал Попшой в эфире общественного телеканала "Молдова-1". Глава молдавского МИДа также отметил, что парламент страны продолжит денонсировать соглашения с СНГ. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последнее время были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909638817.html

https://ria.ru/20240207/otnosheniya-1926033880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, москва, михай попшой, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, снг, содружество