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Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2024
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22:02 01.04.2024 (обновлено: 22:13 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/moldaviya-1937211749.html
Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией
Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2024
Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией
Власти Молдавии на данный момент не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Михай Попшой. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:02
2024-04-01T22:13
молдавия
россия
москва
михай попшой
майя санду
дмитрий песков
евросоюз
снг
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КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости. Власти Молдавии на данный момент не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Михай Попшой. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях. "Отношения с Российской Федерацией сегодня у нас находятся на самом низком уровне за весь период современной истории Молдавии. Это связано с суровыми испытаниями, через которые проходит наш регион, я имею ввиду военные действия в соседней Украине. Пока они идут, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений с Россией. Более того, как говорила президент Санду, сейчас Россия представляет собой самую большую угрозу нашей национальной безопасности" – сказал Попшой в эфире общественного телеканала "Молдова-1". Глава молдавского МИДа также отметил, что парламент страны продолжит денонсировать соглашения с СНГ. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последнее время были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909638817.html
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молдавия, россия, москва, михай попшой, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, снг, содружество
Молдавия, Россия, Москва, Михай Попшой, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз, СНГ, Содружество
Молдавия не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией

МИД Молдавии заявил об отсутствии предпосылок для улучшения отношений с Россией

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр – РИА Новости. Власти Молдавии на данный момент не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, заявил в понедельник министр иностранных дел республики Михай Попшой.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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"Отношения с Российской Федерацией сегодня у нас находятся на самом низком уровне за весь период современной истории Молдавии. Это связано с суровыми испытаниями, через которые проходит наш регион, я имею ввиду военные действия в соседней Украине. Пока они идут, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений с Россией. Более того, как говорила президент Санду, сейчас Россия представляет собой самую большую угрозу нашей национальной безопасности" – сказал Попшой в эфире общественного телеканала "Молдова-1".
Глава молдавского МИДа также отметил, что парламент страны продолжит денонсировать соглашения с СНГ.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последнее время были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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Глава МИД Молдавии отрицает возможность улучшения отношений с Россией
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МолдавияРоссияМоскваМихай ПопшойМайя СандуДмитрий ПесковЕвросоюзСНГСодружество
 
 
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