https://ria.ru/20240401/mitvol-1937019227.html
Защита попросила смягчить наказание для Митволя
Защита попросила смягчить наказание для Митволя - РИА Новости, 01.04.2024
Защита попросила смягчить наказание для Митволя
Защита председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:25
2024-04-01T08:25
2024-04-01T08:25
происшествия
красноярск
красноярский край
олег митволь
михаил шолохов
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
красноярский краевой суд
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КРАСНОЯРСК, 1 апр – РИА Новости. Защита председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, подала ходатайство в суд на изменение ему вида наказания с лишения свободы на принудительные работы, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Михаил Шолохов. "В Железнодорожный районный суд подали ходатайство для изменения вида наказания на принудительные работы", - сказал собеседник агентства. По его словам, ходатайство может быть рассмотрено в течение месяца. Также защита планирует подать кассационную жалобу на решение краевого суда, оставившего в силе приговор Митволю. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Защита Митволя обжаловала приговор, 26 марта Красноярский краевой суд оставил его в силе. Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей. Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября 2023 года суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.
https://ria.ru/20230914/mitvol-1896303521.html
https://ria.ru/20230914/mitvol-1896245155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, михаил шолохов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), красноярский краевой суд
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Олег Митволь, Михаил Шолохов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Красноярский краевой суд
Защита попросила смягчить наказание для Митволя
Защита Митволя подала ходатайство о замене наказания принудительными работами
КРАСНОЯРСК, 1 апр – РИА Новости. Защита председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, подала ходатайство в суд на изменение ему вида наказания с лишения свободы на принудительные работы, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Михаил Шолохов.
"В Железнодорожный районный суд подали ходатайство для изменения вида наказания на принудительные работы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ходатайство может быть рассмотрено в течение месяца. Также защита планирует подать кассационную жалобу на решение краевого суда, оставившего в силе приговор Митволю.
Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора
741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Защита Митволя обжаловала приговор, 26 марта Красноярский краевой суд
оставил его в силе.
Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей.
Ранее бывший министр транспорта Красноярского края
Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября 2023 года суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.