https://ria.ru/20240401/mitvol-1937019227.html

Защита попросила смягчить наказание для Митволя

Защита попросила смягчить наказание для Митволя - РИА Новости, 01.04.2024

Защита попросила смягчить наказание для Митволя

Защита председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:25

2024-04-01T08:25

2024-04-01T08:25

происшествия

красноярск

красноярский край

олег митволь

михаил шолохов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

красноярский краевой суд

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КРАСНОЯРСК, 1 апр – РИА Новости. Защита председателя совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, подала ходатайство в суд на изменение ему вида наказания с лишения свободы на принудительные работы, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Михаил Шолохов. "В Железнодорожный районный суд подали ходатайство для изменения вида наказания на принудительные работы", - сказал собеседник агентства. По его словам, ходатайство может быть рассмотрено в течение месяца. Также защита планирует подать кассационную жалобу на решение краевого суда, оставившего в силе приговор Митволю. Железнодорожный районный суд Красноярска 14 сентября 2023 года приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима и взыскал в пользу Росжелдора 741 миллион рублей; еще более 200 миллионов взыскано в пользу краевого транспортного управления. Дело рассмотрели за день - Митволь полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Защита Митволя обжаловала приговор, 26 марта Красноярский краевой суд оставил его в силе. Следствие полагает, что на проекте красноярского метро, строительство которого ведется с переменным успехом с 1995 года, участники схемы похитили 900 миллионов рублей. Ранее бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров по делу о превышении полномочий при строительстве метро был приговорен к трем годам двум месяцам колонии. В конце сентября 2023 года суд в Красноярске начал рассматривать дело в отношении бывшего председателя краевого правительства Юрия Лапшина и экс-главы транспортного управления Константина Мандрова.

https://ria.ru/20230914/mitvol-1896303521.html

https://ria.ru/20230914/mitvol-1896245155.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, красноярский край, олег митволь, михаил шолохов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), красноярский краевой суд