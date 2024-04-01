https://ria.ru/20240401/miting-1937218657.html
В Тегеране проходит митинг против удара Израиля по консульству Ирана
В Тегеране проходит митинг против удара Израиля по консульству Ирана - РИА Новости, 01.04.2024
В Тегеране проходит митинг против удара Израиля по консульству Ирана
Площадь Фелестин в иранской столице стала местом проведения митинга, участники которого осудили удар израильских ВВС по зданию консульства Ирана в Дамаске,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:32
2024-04-01T23:32
2024-04-01T23:32
в мире
израиль
дамаск (город)
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Площадь Фелестин в иранской столице стала местом проведения митинга, участники которого осудили удар израильских ВВС по зданию консульства Ирана в Дамаске, повлекший гибель нескольких военных советников Ирана в Сирии, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, также в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса. Люди на площади Фелестин начали собираться в 21.00 по местному времени (20.30 мск). В митинге принимают участие как взрослые, так и дети. Они держат в руках флаги Ирана и Палестины, скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, также звучат призывы отомстить за атаку авиации Израиля на иранское консульство в столице Сирии. В мероприятии участвуют чтецы Корана и стихов на патриотические темы, на большом экране транслируются видеоролики о Палестине, сторону которой Иран принял в палестино-израильском конфликте. Также митингующие расстилают на асфальте флаги США и Израиля, которые сжигают, предварительно вытерев о них ноги. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, с течением времени количество митингующих увеличивается. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек. Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html
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в мире, израиль, дамаск (город), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Израиль, Дамаск (город), Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
В Тегеране проходит митинг против удара Израиля по консульству Ирана
В Тегеране проходит митинг против удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске
ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Площадь Фелестин в иранской столице стала местом проведения митинга, участники которого осудили удар израильских ВВС по зданию консульства Ирана в Дамаске, повлекший гибель нескольких военных советников Ирана в Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, также в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса.
Люди на площади Фелестин начали собираться в 21.00 по местному времени (20.30 мск). В митинге принимают участие как взрослые, так и дети. Они держат в руках флаги Ирана и Палестины, скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, также звучат призывы отомстить за атаку авиации Израиля на иранское консульство в столице Сирии.
В мероприятии участвуют чтецы Корана и стихов на патриотические темы, на большом экране транслируются видеоролики о Палестине, сторону которой Иран принял в палестино-израильском конфликте. Также митингующие расстилают на асфальте флаги США и Израиля, которые сжигают, предварительно вытерев о них ноги. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, с течением времени количество митингующих увеличивается.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске
. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии
Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек.
Иранская сторона оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля по генеральному консульству республики в Дамаске, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.