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В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/mirnye-1937130590.html
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали - РИА Новости, 01.04.2024
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали
Шесть мирных жителей погибли, еще 16, в том числе три ребенка, получили ранения в ДНР с 25 по 31 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:21
2024-04-01T15:21
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, еще 16, в том числе три ребенка, получили ранения в ДНР с 25 по 31 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 марта погибли шесть мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 16, в том числе трое детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9211 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 622, среди них 867 детей.
https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Специальная военная операция на Украине
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали из-за действий ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела ракетами РСЗО со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, еще 16, в том числе три ребенка, получили ранения в ДНР с 25 по 31 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 марта погибли шесть мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 16, в том числе трое детей.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9211 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 622, среди них 867 детей.
Военнопленный Мерва о насильственной мобилизации в ряды ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья Морозова
 
 
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