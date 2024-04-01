https://ria.ru/20240401/mirnye-1937130590.html
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали - РИА Новости, 01.04.2024
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали
Шесть мирных жителей погибли, еще 16, в том числе три ребенка, получили ранения в ДНР с 25 по 31 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:21
2024-04-01T15:21
2024-04-01T15:21
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, еще 16, в том числе три ребенка, получили ранения в ДНР с 25 по 31 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 марта погибли шесть мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 16, в том числе трое детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9211 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 622, среди них 867 детей.
https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_378:252:2773:2048_1920x0_80_0_0_32f7c02be5ab862071129d55a809fadc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Специальная военная операция на Украине
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали
В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали из-за действий ВСУ