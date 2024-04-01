https://ria.ru/20240401/mirnye-1937130590.html

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали - РИА Новости, 01.04.2024

В ДНР за неделю погибли шесть мирных жителей, 16 пострадали

Шесть мирных жителей погибли, еще 16, в том числе три ребенка, получили ранения в ДНР с 25 по 31 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:21

2024-04-01T15:21

2024-04-01T15:21

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, еще 16, в том числе три ребенка, получили ранения в ДНР с 25 по 31 марта из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 25 по 31 марта погибли шесть мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 16, в том числе трое детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9211 человек, в том числе 238 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 622, среди них 867 детей.

https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, дарья морозова