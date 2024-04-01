https://ria.ru/20240401/minirovanie-1937162863.html
Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 01.04.2024
Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей и сотрудников Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:03
2024-04-01T17:03
2024-04-01T17:03
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
россия
ленинград
софия (королева испании)
ленинградский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909225847_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_f7b6d0a1ecd8680ebf4ab682dd571bfd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Посетителей и сотрудников Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба зоопарка. "В Ленинградский зоопарк поступило сообщение о заминировании на территории. Все службы оповещены, произведена эвакуация посетителей и сотрудников. Выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20240324/evakuatsiya-1935497416.html
санкт-петербург
россия
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909225847_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7b15dc6915e161b62e7412f39c8cf64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коммерческая недвижимость, санкт-петербург, россия, ленинград, софия (королева испании), ленинградский зоопарк
Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, София (королева Испании), Ленинградский зоопарк
Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Петербурге посетителей зоопарка эвакуировали из-за сообщения о минировании