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Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 01.04.2024
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17:03 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/minirovanie-1937162863.html
Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе - РИА Новости, 01.04.2024
Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей и сотрудников Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба зоопарка. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Посетителей и сотрудников Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба зоопарка. "В Ленинградский зоопарк поступило сообщение о заминировании на территории. Все службы оповещены, произведена эвакуация посетителей и сотрудников. Выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, София (королева Испании), Ленинградский зоопарк
Посетителей Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Петербурге посетителей зоопарка эвакуировали из-за сообщения о минировании

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Посетителей и сотрудников Ленинградского зоопарка эвакуировали из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба зоопарка.
«
"В Ленинградский зоопарк поступило сообщение о заминировании на территории. Все службы оповещены, произведена эвакуация посетителей и сотрудников. Выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении.
Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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