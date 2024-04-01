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Названы лидеры мирового экспорта микрочипов - РИА Новости, 01.04.2024
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06:07 01.04.2024 (обновлено: 06:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/mikrochipy-1937013728.html
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов - РИА Новости, 01.04.2024
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов
Лидерами мирового экспорта микрочипов в прошлом году традиционно стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея, а в число экономик, лидирующих по... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T06:07
2024-04-01T06:17
технологии
гонконг
тайвань
сингапур
оон
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидерами мирового экспорта микрочипов в прошлом году традиционно стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея, а в число экономик, лидирующих по импорту этого товара, вошли все те же страны, но в другом порядке - на первом месте оказался Китай, при этом общемировые объемы как экспорта, так и импорта превысили один триллион долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. Так, по имеющимся данным, за 2023 год главным экспортером микросхем стал Гонконг, поставивший их на 193,5 миллиарда долларов. При этом он удерживает лидерство в экспорте чипов уже 10 лет (с 2014 года). Кроме того, в пятерку лидеров вошли Тайвань, чей экспорт составил 166,6 миллиарда долларов, Сингапур - 137,9 миллиарда долларов, Китай - 136,3 миллиарда долларов и Южная Корея - 86,1 миллиарда долларов. В импорте главным стал Китай, купивший чипов на 350,1 миллиарда долларов. Первое место Поднебесная занимает уже 22 года (с 2002 года). Кроме того, в топ-5 по импорту вошел Гонконг с объемами покупок в 202,6 миллиарда долларов, Сингапур - 113,4 миллиарда долларов, Тайвань - 73,2 миллиарда долларов и Южная Корея - 51,7 миллиарда долларов. Сильнее всего экспорт среди всех стран с 2022 по 2023 год нарастил Кувейт - в 147 раз в денежном выражении. А вот среди пятерки лидеров приростом продаж отличился только Сингапур - на 13%. Остальные лидеры снизили экспорт: Южная Корея - на 24%, Китай - на 12%, Тайвань - на 10% и Гонконг - на 10%. Импорт больше всего вырос у Албании - в 4381 раз. А среди лидеров импорта прирост все также был только у Сингапура - на 5%, а у остальных стран импорт снизился: у Южной Кореи и Тайваня - на 17%, у Китая - на 16% , у Гонконга - на 9%. В то же время Россия, по имеющимся данным, экспортировала микрочипов более чем на 14,5 миллионов долларов, заняв по объемам продаж 56-е место в мире. Российский импорт при этом составил более чем 437,5 миллиона долларов (42-е место в мире).
https://ria.ru/20230831/chipy-1893303855.html
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технологии, гонконг, тайвань, сингапур, оон, в мире
Технологии, Гонконг, Тайвань, Сингапур, ООН, В мире
Названы лидеры мирового экспорта микрочипов

Гонконг, Сингапур и Сеул стали лидерами мирового экспорта микрочипов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПосетители рассматривают микрочипы на международной выставке высоких технологий в Пекине
Посетители рассматривают микрочипы на международной выставке высоких технологий в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Посетители рассматривают микрочипы на международной выставке высоких технологий в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидерами мирового экспорта микрочипов в прошлом году традиционно стали Гонконг, Тайвань, Сингапур, Китай и Южная Корея, а в число экономик, лидирующих по импорту этого товара, вошли все те же страны, но в другом порядке - на первом месте оказался Китай, при этом общемировые объемы как экспорта, так и импорта превысили один триллион долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade.
Так, по имеющимся данным, за 2023 год главным экспортером микросхем стал Гонконг, поставивший их на 193,5 миллиарда долларов. При этом он удерживает лидерство в экспорте чипов уже 10 лет (с 2014 года). Кроме того, в пятерку лидеров вошли Тайвань, чей экспорт составил 166,6 миллиарда долларов, Сингапур - 137,9 миллиарда долларов, Китай - 136,3 миллиарда долларов и Южная Корея - 86,1 миллиарда долларов.
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В импорте главным стал Китай, купивший чипов на 350,1 миллиарда долларов. Первое место Поднебесная занимает уже 22 года (с 2002 года). Кроме того, в топ-5 по импорту вошел Гонконг с объемами покупок в 202,6 миллиарда долларов, Сингапур - 113,4 миллиарда долларов, Тайвань - 73,2 миллиарда долларов и Южная Корея - 51,7 миллиарда долларов.
Сильнее всего экспорт среди всех стран с 2022 по 2023 год нарастил Кувейт - в 147 раз в денежном выражении. А вот среди пятерки лидеров приростом продаж отличился только Сингапур - на 13%. Остальные лидеры снизили экспорт: Южная Корея - на 24%, Китай - на 12%, Тайвань - на 10% и Гонконг - на 10%. Импорт больше всего вырос у Албании - в 4381 раз. А среди лидеров импорта прирост все также был только у Сингапура - на 5%, а у остальных стран импорт снизился: у Южной Кореи и Тайваня - на 17%, у Китая - на 16% , у Гонконга - на 9%.
В то же время Россия, по имеющимся данным, экспортировала микрочипов более чем на 14,5 миллионов долларов, заняв по объемам продаж 56-е место в мире. Российский импорт при этом составил более чем 437,5 миллиона долларов (42-е место в мире).
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ТехнологииГонконгТайваньСингапурООНВ мире
 
 
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