МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами
МВД предложило сократить срок пребывания мигрантов в России до 90 дней в год
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Вид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МВД разработало и внесло в правительство законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
"(Документ. — Прим. ред.) предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан", — говорится в публикации.
Законопроектом вводятся правовые основания:
- для биометрической идентификации личности при въезде в Россию;
- сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года;
- цифрового профиля иностранца;
- контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан;
- усиления контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу;
- внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов;
- а также запрет госорганам, организациям, физическим и юрлицам оказывать какие-либо услуги нарушителям миграционного законодательства.
На минувшей неделе Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору в ней.