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МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами - РИА Новости, 01.04.2024
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13:31 01.04.2024 (обновлено: 14:49 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами - РИА Новости, 01.04.2024
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами
МВД разработало и внесло в правительство законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:31
2024-04-01T14:49
россия
ирина волк
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МВД разработало и внесло в правительство законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале."(Документ. — Прим. ред.) предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан", — говорится в публикации.Законопроектом вводятся правовые основания:На минувшей неделе Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору в ней.
https://ria.ru/20240330/migranty-1936840694.html
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россия, ирина волк, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Ирина Волк, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами

МВД предложило сократить срок пребывания мигрантов в России до 90 дней в год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Вид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МВД разработало и внесло в правительство законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
"(Документ. — Прим. ред.) предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан", — говорится в публикации.
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Законопроектом вводятся правовые основания:
  • для биометрической идентификации личности при въезде в Россию;
  • сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года;
  • цифрового профиля иностранца;
  • контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан;
  • усиления контроля в отношении работодателей, заказчиков работ или услуг, привлекающих иностранную рабочую силу;
  • внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов;
  • а также запрет госорганам, организациям, физическим и юрлицам оказывать какие-либо услуги нарушителям миграционного законодательства.
На минувшей неделе Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору в ней.
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РоссияИрина ВолкОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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