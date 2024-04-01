https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html

МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами

МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами - РИА Новости, 01.04.2024

МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами

МВД разработало и внесло в правительство законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:31

2024-04-01T13:31

2024-04-01T14:49

россия

ирина волк

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. МВД разработало и внесло в правительство законопроект об ужесточении госконтроля в сфере миграции, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале."(Документ. — Прим. ред.) предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан", — говорится в публикации.Законопроектом вводятся правовые основания:На минувшей неделе Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, поручил держать под контролем сферу миграции и продумать систему превентивных профилактических мер по надзору в ней.

https://ria.ru/20240330/migranty-1936840694.html

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

россия

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ирина волк, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)