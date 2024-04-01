https://ria.ru/20240401/migranty-1937077135.html
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике - РИА Новости, 01.04.2024
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:44
2024-04-01T12:44
2024-04-01T12:44
политика
дмитрий песков
геннадий семигин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике. "Мне неизвестно о том, что здесь принимались какие-то решения и, как вы знаете, никем они официально не озвучивались", - сказал Песков журналистам. Ранее председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин заявил РИА Новости, что необходимо создать министерство национальной политики, подчиняющееся президенту, а также федеральную миграционную службу, которая, возможно, будет под ведомством этого министерства. Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой источники, власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику.
https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, геннадий семигин
Политика, Дмитрий Песков, Геннадий Семигин
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике
Песков заявил, что не знает о решениях по новой структуре миграционной политики
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике.
"Мне неизвестно о том, что здесь принимались какие-то решения и, как вы знаете, никем они официально не озвучивались", - сказал Песков журналистам.
Ранее председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин
заявил РИА Новости, что необходимо создать министерство национальной политики, подчиняющееся президенту, а также федеральную миграционную службу, которая, возможно, будет под ведомством этого министерства.
Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой источники, власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику.