https://ria.ru/20240401/migranty-1937077135.html

Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике

Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике - РИА Новости, 01.04.2024

Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:44

2024-04-01T12:44

2024-04-01T12:44

политика

дмитрий песков

геннадий семигин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике. "Мне неизвестно о том, что здесь принимались какие-то решения и, как вы знаете, никем они официально не озвучивались", - сказал Песков журналистам. Ранее председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин заявил РИА Новости, что необходимо создать министерство национальной политики, подчиняющееся президенту, а также федеральную миграционную службу, которая, возможно, будет под ведомством этого министерства. Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой источники, власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику.

https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, дмитрий песков, геннадий семигин