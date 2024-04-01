Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/migranty-1937077135.html
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике - РИА Новости, 01.04.2024
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:44
2024-04-01T12:44
политика
дмитрий песков
геннадий семигин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике. "Мне неизвестно о том, что здесь принимались какие-то решения и, как вы знаете, никем они официально не озвучивались", - сказал Песков журналистам. Ранее председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин заявил РИА Новости, что необходимо создать министерство национальной политики, подчиняющееся президенту, а также федеральную миграционную службу, которая, возможно, будет под ведомством этого министерства. Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой источники, власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику.
https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий песков, геннадий семигин
Политика, Дмитрий Песков, Геннадий Семигин
Песков заявил, что не знает о решениях по миграционной политике

Песков заявил, что не знает о решениях по новой структуре миграционной политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо решениях о создании новой структуры по миграционной политике.
"Мне неизвестно о том, что здесь принимались какие-то решения и, как вы знаете, никем они официально не озвучивались", - сказал Песков журналистам.
Ранее председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин заявил РИА Новости, что необходимо создать министерство национальной политики, подчиняющееся президенту, а также федеральную миграционную службу, которая, возможно, будет под ведомством этого министерства.
Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой источники, власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику.
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов
27 марта, 11:14
 
ПолитикаДмитрий ПесковГеннадий Семигин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала