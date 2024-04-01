Рейтинг@Mail.ru
Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/mesyachnik-1937178626.html
Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках
Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках - РИА Новости, 01.04.2024
Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках
В подмосковных Химках в понедельник дали старт месяцу масштабной весенней уборки, предстоит масштабная работа, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:18
2024-04-01T18:18
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937179464_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e5c20c57f8b1bc261f57463237bd7b4.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках в понедельник дали старт месяцу масштабной весенней уборки, предстоит масштабная работа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. К маю коммунальные и дорожные службы приведут в порядок 1440 многоквартирных домов, более 600 дворов, 515 километров дорог и 192 километра тротуаров. Перечень обязательных работ на территории был составлен заранее. В первый день месяца чистоты и благоустройства глава городского округа Дмитрий Волошин проверил работы городских служб на проспекте Мира и в Юбилейном сквере. "Работа предстоит масштабная, после зимы город нуждается в особом уходе. В месяце чистоты ежедневно будут задействованы более тысячи рабочих и 200 единиц техники", - отметил Волошин, которого цитирует пресс-служба. Так, в сквере Юбилейный приступили к рыхлению снега, расчистке от сухих веток и мусора, промывке игровых элементов на детской площадке. Также продолжают разбор катка "Театральный". Подготовку к летнему сезону проводят также в 28 парках и скверах. В части содержания многоквартирных домов коммунальщики выполнят ремонт входных групп, генеральную уборку в подъездах. Также приведут в порядок информационные стенды, лавочки и урны. Перечень работ по каждому адресу обсуждают вместе с жителями. Также в рамках месяца чистоты и благоустройства в порядок приведут более 130 общественных пространств, более 80 памятников и мемориалов, к запуску подготовят 13 фонтанов.
https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936361337.html
химки
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937179464_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_79c01a5bfbca538e517a3e895f430d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская область (Подмосковье)

Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокМесяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках
Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках в понедельник дали старт месяцу масштабной весенней уборки, предстоит масштабная работа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
К маю коммунальные и дорожные службы приведут в порядок 1440 многоквартирных домов, более 600 дворов, 515 километров дорог и 192 километра тротуаров. Перечень обязательных работ на территории был составлен заранее. В первый день месяца чистоты и благоустройства глава городского округа Дмитрий Волошин проверил работы городских служб на проспекте Мира и в Юбилейном сквере.
«
"Работа предстоит масштабная, после зимы город нуждается в особом уходе. В месяце чистоты ежедневно будут задействованы более тысячи рабочих и 200 единиц техники", - отметил Волошин, которого цитирует пресс-служба.
Так, в сквере Юбилейный приступили к рыхлению снега, расчистке от сухих веток и мусора, промывке игровых элементов на детской площадке. Также продолжают разбор катка "Театральный". Подготовку к летнему сезону проводят также в 28 парках и скверах.
В части содержания многоквартирных домов коммунальщики выполнят ремонт входных групп, генеральную уборку в подъездах. Также приведут в порядок информационные стенды, лавочки и урны. Перечень работ по каждому адресу обсуждают вместе с жителями.
Также в рамках месяца чистоты и благоустройства в порядок приведут более 130 общественных пространств, более 80 памятников и мемориалов, к запуску подготовят 13 фонтанов.
Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Более одной тысячи человек примут участие в месяце чистоты в Химках
28 марта, 13:06
 
ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала