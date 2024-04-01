https://ria.ru/20240401/mesyachnik-1937178626.html

Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках

Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках - РИА Новости, 01.04.2024

Месяц чистоты и благоустройства стартовал в Химках

В подмосковных Химках в понедельник дали старт месяцу масштабной весенней уборки, предстоит масштабная работа, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:18

2024-04-01T18:18

2024-04-01T18:18

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках в понедельник дали старт месяцу масштабной весенней уборки, предстоит масштабная работа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. К маю коммунальные и дорожные службы приведут в порядок 1440 многоквартирных домов, более 600 дворов, 515 километров дорог и 192 километра тротуаров. Перечень обязательных работ на территории был составлен заранее. В первый день месяца чистоты и благоустройства глава городского округа Дмитрий Волошин проверил работы городских служб на проспекте Мира и в Юбилейном сквере. "Работа предстоит масштабная, после зимы город нуждается в особом уходе. В месяце чистоты ежедневно будут задействованы более тысячи рабочих и 200 единиц техники", - отметил Волошин, которого цитирует пресс-служба. Так, в сквере Юбилейный приступили к рыхлению снега, расчистке от сухих веток и мусора, промывке игровых элементов на детской площадке. Также продолжают разбор катка "Театральный". Подготовку к летнему сезону проводят также в 28 парках и скверах. В части содержания многоквартирных домов коммунальщики выполнят ремонт входных групп, генеральную уборку в подъездах. Также приведут в порядок информационные стенды, лавочки и урны. Перечень работ по каждому адресу обсуждают вместе с жителями. Также в рамках месяца чистоты и благоустройства в порядок приведут более 130 общественных пространств, более 80 памятников и мемориалов, к запуску подготовят 13 фонтанов.

https://ria.ru/20240328/blagoustroystvo-1936361337.html

химки

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)