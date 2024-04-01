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СК назвал причину смерти мальчика, которого нашли в болоте под Курском - РИА Новости, 01.04.2024
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18:54 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/malchik-1937187350.html
СК назвал причину смерти мальчика, которого нашли в болоте под Курском
СК назвал причину смерти мальчика, которого нашли в болоте под Курском - РИА Новости, 01.04.2024
СК назвал причину смерти мальчика, которого нашли в болоте под Курском
Десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области, умер от асфиксии,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:54
2024-04-01T18:54
происшествия
курчатовский район
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области, умер от асфиксии, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. "В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревни Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии", - говорится в сообщении. Следователи добавили, что на теле ребёнка не обнаружено следов насильственной смерти. Поэтому следствие придерживается версии, что смерть ребёнка "носит некриминальный характер".В пятницу, 22 марта, во второй половине дня ребёнок вышел на прогулку и не вернулся. После того, как его родители обратились к правоохранителям, следователи совместно с полицией, кинологами, сотрудниками МЧС и волонтёрами из отряда "Лиза Алерт" организовали поисковую экспедицию. Они обнаружили тело ребёнка днём в пятницу, 29 марта. В СУСК возбудили уголовное дело возбудили по пункту "в" части 2 статьи 105 "убийство малолетнего".
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курчатовский район
курская область
россия
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происшествия, курчатовский район, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курчатовский район, Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину смерти мальчика, которого нашли в болоте под Курском

СК: мальчик, тело которого нашли в болоте в Курской деревне, умер от асфиксии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области, умер от асфиксии, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону.
«
"В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревни Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии", - говорится в сообщении.
Следователи добавили, что на теле ребёнка не обнаружено следов насильственной смерти. Поэтому следствие придерживается версии, что смерть ребёнка "носит некриминальный характер".
В пятницу, 22 марта, во второй половине дня ребёнок вышел на прогулку и не вернулся. После того, как его родители обратились к правоохранителям, следователи совместно с полицией, кинологами, сотрудниками МЧС и волонтёрами из отряда "Лиза Алерт" организовали поисковую экспедицию. Они обнаружили тело ребёнка днём в пятницу, 29 марта. В СУСК возбудили уголовное дело возбудили по пункту "в" части 2 статьи 105 "убийство малолетнего".
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ПроисшествияКурчатовский районКурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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