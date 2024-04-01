https://ria.ru/20240401/malchik-1937187350.html

СК назвал причину смерти мальчика, которого нашли в болоте под Курском

СК назвал причину смерти мальчика, которого нашли в болоте под Курском - РИА Новости, 01.04.2024

СК назвал причину смерти мальчика, которого нашли в болоте под Курском

Десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области, умер от асфиксии,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:54

2024-04-01T18:54

2024-04-01T18:54

происшествия

курчатовский район

курская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Десятилетний мальчик, тело которого нашли в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области, умер от асфиксии, сообщили РИА Новости в СУСК России по региону. "В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть 10-летнего мальчика, тело которого обнаружили в деревни Чапли Курчатовского района Курской области, наступила в результате асфиксии", - говорится в сообщении. Следователи добавили, что на теле ребёнка не обнаружено следов насильственной смерти. Поэтому следствие придерживается версии, что смерть ребёнка "носит некриминальный характер".В пятницу, 22 марта, во второй половине дня ребёнок вышел на прогулку и не вернулся. После того, как его родители обратились к правоохранителям, следователи совместно с полицией, кинологами, сотрудниками МЧС и волонтёрами из отряда "Лиза Алерт" организовали поисковую экспедицию. Они обнаружили тело ребёнка днём в пятницу, 29 марта. В СУСК возбудили уголовное дело возбудили по пункту "в" части 2 статьи 105 "убийство малолетнего".

https://ria.ru/20240307/shkolnik-1931722414.html

курчатовский район

курская область

россия

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происшествия, курчатовский район, курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)