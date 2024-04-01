https://ria.ru/20240401/makfa-1937026800.html

Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"

Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы" - РИА Новости, 01.04.2024

Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"

В рамках иска Генпрокуратуры об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:37

2024-04-01T09:37

2024-04-01T12:09

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В рамках иска Генпрокуратуры об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей, заявил РИА Новости адвокат Белоусова и Юревича Игорь Трунов. "Все происходящее, на наш взгляд, за рамками закона... <…> Сто триллионов — это три бюджета Российской Федерации. Я думал, могли ошибиться в одном документе, но когда проверили, она (сумма. — Прим. ред) фигурирует повсеместно", — утверждает он. Как заявил адвокат, срок исковой давности по этому делу составляет три года и сейчас, по мнению защиты, "он истек". Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что арест в том числе наложен на 100% акций АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие. Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля. Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Компания "Макфа" от комментариев воздержалась. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240201/fssp-1924838281.html

https://ria.ru/20240322/aktsii-1934979861.html

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Дарья Буймова

челябинская область, россия, челябинск, вадим белоусов, михаил юревич, игорь трунов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия