https://ria.ru/20240401/makfa-1937026800.html
Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"
Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы" - РИА Новости, 01.04.2024
Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"
В рамках иска Генпрокуратуры об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:37
2024-04-01T09:37
2024-04-01T12:09
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В рамках иска Генпрокуратуры об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей, заявил РИА Новости адвокат Белоусова и Юревича Игорь Трунов. "Все происходящее, на наш взгляд, за рамками закона... <…> Сто триллионов — это три бюджета Российской Федерации. Я думал, могли ошибиться в одном документе, но когда проверили, она (сумма. — Прим. ред) фигурирует повсеместно", — утверждает он. Как заявил адвокат, срок исковой давности по этому делу составляет три года и сейчас, по мнению защиты, "он истек". Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что арест в том числе наложен на 100% акций АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие. Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска, в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля. Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Компания "Макфа" от комментариев воздержалась. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240201/fssp-1924838281.html
https://ria.ru/20240322/aktsii-1934979861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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челябинская область, россия, челябинск, вадим белоусов, михаил юревич, игорь трунов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия
Челябинская область, Россия, Челябинск, Вадим Белоусов, Михаил Юревич, Игорь Трунов, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд арестовал активы по иску Генпрокуратуры об изъятии "Макфы"
Суд арестовал активы на сто триллионов рублей по делу об изъятии "Макфы"
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В рамках иска Генпрокуратуры об изъятии крупного производителя макарон "Макфа" судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей, заявил РИА Новости адвокат Белоусова и Юревича Игорь Трунов.
"Все происходящее, на наш взгляд, за рамками закона... <…> Сто триллионов — это три бюджета Российской Федерации. Я думал, могли ошибиться в одном документе, но когда проверили, она (сумма. — Прим. ред) фигурирует повсеместно", — утверждает он.
Как заявил адвокат, срок исковой давности по этому делу составляет три года и сейчас, по мнению защиты, "он истек".
Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что арест в том числе наложен на 100% акций АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие.
Согласно картотеке Центрального районного суда Челябинска
, в числе ответчиков более 30 компаний и 13 человек. В их числе основатель "Макфы", экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
Предварительное судебное заседание состоится 9 апреля.
Как пояснил накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах, иски подали к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Компания "Макфа" от комментариев воздержалась.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.