https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании - РИА Новости, 01.04.2024
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании
Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода "оказал активное сопротивление полиции" при задержании, следует из постановления Пресненского суда... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:00
2024-04-01T18:00
2024-04-01T18:09
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода "оказал активное сопротивление полиции" при задержании, следует из постановления Пресненского суда Москвы."При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, при этом упирался ногами, в связи с чем было принято решение о принудительном его сопровождении в служебную автомашину", - указано в постановлении.В итоге Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции. Впоследствии он стал фигурантом дела о теракте, ему предъявлено обвинение по соответствующей статье.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Крокус Сити Холл
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании
Суд: фигурант дела о теракте в "Крокусе" Юсуфзода сопротивлялся при задержании
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода "оказал активное сопротивление полиции" при задержании, следует из постановления Пресненского суда Москвы.
"При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, при этом упирался ногами, в связи с чем было принято решение о принудительном его сопровождении в служебную автомашину", - указано в постановлении.
В итоге Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции. Впоследствии он стал фигурантом дела о теракте, ему предъявлено обвинение по соответствующей статье.