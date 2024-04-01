https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html

Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании

Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании - РИА Новости, 01.04.2024

Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании

Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода "оказал активное сопротивление полиции" при задержании, следует из постановления Пресненского суда... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:00

2024-04-01T18:00

2024-04-01T18:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода "оказал активное сопротивление полиции" при задержании, следует из постановления Пресненского суда Москвы."При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, при этом упирался ногами, в связи с чем было принято решение о принудительном его сопровождении в служебную автомашину", - указано в постановлении.В итоге Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции. Впоследствии он стал фигурантом дела о теракте, ему предъявлено обвинение по соответствующей статье.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, крокус сити холл