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Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:00 01.04.2024 (обновлено: 18:09 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании - РИА Новости, 01.04.2024
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании
Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода "оказал активное сопротивление полиции" при задержании, следует из постановления Пресненского суда... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:00
2024-04-01T18:09
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
крокус сити холл
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода "оказал активное сопротивление полиции" при задержании, следует из постановления Пресненского суда Москвы."При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, при этом упирался ногами, в связи с чем было принято решение о принудительном его сопровождении в служебную автомашину", - указано в постановлении.В итоге Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции. Впоследствии он стал фигурантом дела о теракте, ему предъявлено обвинение по соответствующей статье.
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происшествия, москва, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Крокус Сити Холл
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" сопротивлялся при задержании

Суд: фигурант дела о теракте в "Крокусе" Юсуфзода сопротивлялся при задержании

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода "оказал активное сопротивление полиции" при задержании, следует из постановления Пресненского суда Москвы.
"При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт, при этом упирался ногами, в связи с чем было принято решение о принудительном его сопровождении в служебную автомашину", - указано в постановлении.
В итоге Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции. Впоследствии он стал фигурантом дела о теракте, ему предъявлено обвинение по соответствующей статье.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваКрокус Сити Холл
 
 
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