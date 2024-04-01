https://ria.ru/20240401/krokus-1937113061.html

Посольство России заявило о цинизме британских газет из-за теракта

Посольство России заявило о цинизме британских газет из-за теракта - РИА Новости, 01.04.2024

Посольство России заявило о цинизме британских газет из-за теракта

Посольство России в Лондоне в соцсети X указало на циничное использование темы теракта в "Крокус сити холле" британскими газетами для создания карикатур. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:26

2024-04-01T14:26

2024-04-01T14:36

теракт в "крокус сити холле"

россия

в мире

великобритания

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936187879_0:9:2956:1672_1920x0_80_0_0_4a21eee75aab92e571039f5eb1630fce.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Посольство России в Лондоне в соцсети X указало на циничное использование темы теракта в "Крокус сити холле" британскими газетами для создания карикатур. "Пока Россия скорбела, трагедия в "Крокус сити холле" была цинично представлена как тема для карикатур в британских газетах, включая Guardian", - говорится в сообщении диппредставительства. В посольстве отметили, что использование теракта для набора политических очков аморально и бесчувственно. "Или это нормально только потому, что речь идет о русских? Те, кто заявляют о своих высоких моральных принципах, должны лучше знать", – сказано в заявлении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

великобритания

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, великобритания, крокус сити холл