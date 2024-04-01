https://ria.ru/20240401/krokus-1937110909.html

США выгораживают ответственных за теракт в "Крокус Сити Холле"

США выгораживают ответственных за теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 01.04.2024

США выгораживают ответственных за теракт в "Крокус Сити Холле"

Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе сити холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:17

2024-04-01T14:17

2024-04-01T14:17

теракт в "крокус сити холле"

в мире

москва

россия

джо байден

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе сити холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, сообщает пресс-бюро СВР РФ. "Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокус сити холле". Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240401/krokus-1937021396.html

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в мире, москва, россия, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)