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США выгораживают ответственных за теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:17 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/krokus-1937110909.html
США выгораживают ответственных за теракт в "Крокус Сити Холле"
США выгораживают ответственных за теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 01.04.2024
США выгораживают ответственных за теракт в "Крокус Сити Холле"
Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе сити холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:17
2024-04-01T14:17
теракт в "крокус сити холле"
в мире
москва
россия
джо байден
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе сити холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, сообщает пресс-бюро СВР РФ. "Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокус сити холле". Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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в мире, москва, россия, джо байден, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Москва, Россия, Джо Байден, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
США выгораживают ответственных за теракт в "Крокус Сити Холле"

СВР: американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокусе сити холле", кабинет президента США Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины случившегося, сообщает пресс-бюро СВР РФ.
«
"Американцы выгораживают ответственных за теракт в "Крокус сити холле". Служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что администрация Джо Байдена активизирует работу по формированию искаженной картины произошедшего в России 22 марта масштабного теракта", - говорится в сообщении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
В Москве были арестованы 9 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреМоскваРоссияДжо БайденМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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