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МИД России отправит Украине ноту по теракту в "Крокусе" позже - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:55 01.04.2024 (обновлено: 12:14 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/krokus-1937062493.html
МИД России отправит Украине ноту по теракту в "Крокусе" позже
МИД России отправит Украине ноту по теракту в "Крокусе" позже - РИА Новости, 01.04.2024
МИД России отправит Украине ноту по теракту в "Крокусе" позже
В направленной Россией ноте в адрес Украины, которая касается претензий по ряду международных конвенций о борьбе с бомбовым террором и финансированием... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:55
2024-04-01T12:14
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
крокус сити холл
в мире
мария захарова
дарья дугина
владлен татарский
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В направленной Россией ноте в адрес Украины, которая касается претензий по ряду международных конвенций о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма, нет требований по теракту в "Крокус сити холле", но в случае, если российские следователи придут к выводу о причастности к нему Украины, Москва направит Киеву новую ноту в качестве досудебной претензии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала несколько дней назад по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России."Речь идет о досудебных претензиях, которые переданы были официальным путем, такова необходимая процедура… Теперь по поводу ситуации вокруг "Крокус сити холла". Я хотела бы отметить, что в ноте нет требований по теракту в "Крокус сити холле", есть материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина", - сказала Захарова в эфире Первого канала."По мере появления новой информации о возможном участии, свершившемся участии, планировавшемся участии украинских спецслужб, возможно, еще раз подчеркну, и в других террористических актах дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии", - пояснила она.
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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россия, украина, крокус сити холл, в мире, мария захарова, дарья дугина, владлен татарский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Крокус Сити Холл, В мире, Мария Захарова, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России отправит Украине ноту по теракту в "Крокусе" позже

МИД России: в переданной Украине ноте нет требований по теракту в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В направленной Россией ноте в адрес Украины, которая касается претензий по ряду международных конвенций о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма, нет требований по теракту в "Крокус сити холле", но в случае, если российские следователи придут к выводу о причастности к нему Украины, Москва направит Киеву новую ноту в качестве досудебной претензии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала несколько дней назад по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.
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29 марта, 08:00
"Речь идет о досудебных претензиях, которые переданы были официальным путем, такова необходимая процедура… Теперь по поводу ситуации вокруг "Крокус сити холла". Я хотела бы отметить, что в ноте нет требований по теракту в "Крокус сити холле", есть материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
"По мере появления новой информации о возможном участии, свершившемся участии, планировавшемся участии украинских спецслужб, возможно, еще раз подчеркну, и в других террористических актах дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии", - пояснила она.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаКрокус Сити ХоллВ миреМария ЗахароваДарья ДугинаВладлен ТатарскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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