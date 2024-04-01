https://ria.ru/20240401/krokus-1937062493.html

МИД России отправит Украине ноту по теракту в "Крокусе" позже

МИД России отправит Украине ноту по теракту в "Крокусе" позже - РИА Новости, 01.04.2024

МИД России отправит Украине ноту по теракту в "Крокусе" позже

В направленной Россией ноте в адрес Украины, которая касается претензий по ряду международных конвенций о борьбе с бомбовым террором и финансированием... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:55

2024-04-01T11:55

2024-04-01T12:14

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

крокус сити холл

в мире

мария захарова

дарья дугина

владлен татарский

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В направленной Россией ноте в адрес Украины, которая касается претензий по ряду международных конвенций о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма, нет требований по теракту в "Крокус сити холле", но в случае, если российские следователи придут к выводу о причастности к нему Украины, Москва направит Киеву новую ноту в качестве досудебной претензии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва передала несколько дней назад по дипломатическому каналу с помощью Минска ноту, в которой потребовала в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) немедленного ареста и выдачи всех причастных к ряду терактов лиц. В числе этих требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России."Речь идет о досудебных претензиях, которые переданы были официальным путем, такова необходимая процедура… Теперь по поводу ситуации вокруг "Крокус сити холла". Я хотела бы отметить, что в ноте нет требований по теракту в "Крокус сити холле", есть материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина", - сказала Захарова в эфире Первого канала."По мере появления новой информации о возможном участии, свершившемся участии, планировавшемся участии украинских спецслужб, возможно, еще раз подчеркну, и в других террористических актах дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии", - пояснила она.

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, крокус сити холл, в мире, мария захарова, дарья дугина, владлен татарский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)