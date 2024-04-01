https://ria.ru/20240401/krokus-1937062167.html

Эдельгериев: Россия должна стать сильнее после теракта в "Крокусе"

Эдельгериев: Россия должна стать сильнее после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024

Эдельгериев: Россия должна стать сильнее после теракта в "Крокусе"

22 марта 2024 года останется в памяти и сердцах россиян, как день боли и скорби по погибшим и пострадавшим в результате террористического акта в "Крокус Сити... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:54

2024-04-01T11:54

2024-04-01T12:21

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

центральная азия

афганистан

крокус сити холл

одкб

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22 марта 2024 года останется в памяти и сердцах россиян, как день боли и скорби по погибшим и пострадавшим в результате террористического акта в "Крокус Сити Холле". Организаторам этого мерзкого террористического акта хотелось посеять страх и панику, разобщить российский многонациональный и многоконфессиональный народ, но им это не удалось. Это событие показало нам, да и всему миру, что опасность терроризма остаётся очень высокой. Мы должны сделать правильные выводы и не позволить разобщения внутри страны и между нашими соседями. Мы должны стать сильнее и сплочённее.Многонациональность России – не просто присказка, а естественный уклад нашей жизни и результат длительного исторического развития. Священный долг каждого сына и дочери народов-победителей во Второй мировой войне – не допустить оголтелых обвинений в адрес других народов и пресекать проявления бытового национализма. Именно на такой почве гнева и отмщения всходят плоды ксенофобии, которые стремятся пожинать деструктивные силы.Одним из неблагоприятных геополитических последствий теракта может стать замедление интеграции России с центральноазиатскими странами, а также восстановление двусторонних отношений с Афганистаном. С последним наметилась положительная динамика после прихода к власти движения талибов и объективной необходимостью оказания им поддержки в поствоенном восстановлении. К слову, во время моего визита в Кабул в феврале 2024 г. талибы заверили меня в своей приверженности к искоренению ИГИЛ*. Они уже демонстрируют значительные успехи в этом направлении и сдерживают атаки террористов, которые не пользуются поддержкой со стороны местного населения. Создание периметра дружественных к Российской Федерации стран также является одной из ключевых задач внешнеполитической доктрины нашей страны и мы намерены содействовать талибам для того, чтобы надежно закрыть южные рубежи ОДКБ.Сегодня отношения с исламскими странами этого региона проходят очередное испытание на прочность. Сотрудничество России и Центральной Азии не происходит в вакууме и, к сожалению, не всегда зависит от желаний народов этих государств. Двустороннее взаимодействие определяется тем, с каким упорством и искренностью мы подходим к их выстраиванию. Противодействие подрывным силам должно быть основано на доверии к выбранной траектории двустороннего развития.Уже сейчас понятно, что терроризм сведен в Центральной Азии до сугубо маргинальных элементов и не разделяем подавляющим большинством населения. Искоренение терроризма – важнейшая задача для мирового сообщества и помощь стран этого региона является критической предпосылкой для достижения этой цели. Только сообща мы сможем побороть насилие и террор.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

россия

центральная азия

афганистан

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, россия, центральная азия, афганистан, крокус сити холл, одкб