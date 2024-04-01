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Эдельгериев: Россия должна стать сильнее после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:54 01.04.2024 (обновлено: 12:21 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/krokus-1937062167.html
Эдельгериев: Россия должна стать сильнее после теракта в "Крокусе"
Эдельгериев: Россия должна стать сильнее после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
Эдельгериев: Россия должна стать сильнее после теракта в "Крокусе"
22 марта 2024 года останется в памяти и сердцах россиян, как день боли и скорби по погибшим и пострадавшим в результате террористического акта в "Крокус Сити... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:54
2024-04-01T12:21
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
центральная азия
афганистан
крокус сити холл
одкб
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22 марта 2024 года останется в памяти и сердцах россиян, как день боли и скорби по погибшим и пострадавшим в результате террористического акта в "Крокус Сити Холле". Организаторам этого мерзкого террористического акта хотелось посеять страх и панику, разобщить российский многонациональный и многоконфессиональный народ, но им это не удалось. Это событие показало нам, да и всему миру, что опасность терроризма остаётся очень высокой. Мы должны сделать правильные выводы и не позволить разобщения внутри страны и между нашими соседями. Мы должны стать сильнее и сплочённее.Многонациональность России – не просто присказка, а естественный уклад нашей жизни и результат длительного исторического развития. Священный долг каждого сына и дочери народов-победителей во Второй мировой войне – не допустить оголтелых обвинений в адрес других народов и пресекать проявления бытового национализма. Именно на такой почве гнева и отмщения всходят плоды ксенофобии, которые стремятся пожинать деструктивные силы.Одним из неблагоприятных геополитических последствий теракта может стать замедление интеграции России с центральноазиатскими странами, а также восстановление двусторонних отношений с Афганистаном. С последним наметилась положительная динамика после прихода к власти движения талибов и объективной необходимостью оказания им поддержки в поствоенном восстановлении. К слову, во время моего визита в Кабул в феврале 2024 г. талибы заверили меня в своей приверженности к искоренению ИГИЛ*. Они уже демонстрируют значительные успехи в этом направлении и сдерживают атаки террористов, которые не пользуются поддержкой со стороны местного населения. Создание периметра дружественных к Российской Федерации стран также является одной из ключевых задач внешнеполитической доктрины нашей страны и мы намерены содействовать талибам для того, чтобы надежно закрыть южные рубежи ОДКБ.Сегодня отношения с исламскими странами этого региона проходят очередное испытание на прочность. Сотрудничество России и Центральной Азии не происходит в вакууме и, к сожалению, не всегда зависит от желаний народов этих государств. Двустороннее взаимодействие определяется тем, с каким упорством и искренностью мы подходим к их выстраиванию. Противодействие подрывным силам должно быть основано на доверии к выбранной траектории двустороннего развития.Уже сейчас понятно, что терроризм сведен в Центральной Азии до сугубо маргинальных элементов и не разделяем подавляющим большинством населения. Искоренение терроризма – важнейшая задача для мирового сообщества и помощь стран этого региона является критической предпосылкой для достижения этой цели. Только сообща мы сможем побороть насилие и террор.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
россия
центральная азия
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в мире, россия, центральная азия, афганистан, крокус сити холл, одкб
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Центральная Азия, Афганистан, Крокус Сити Холл, ОДКБ

Эдельгериев: Россия должна стать сильнее после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл"
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22 марта 2024 года останется в памяти и сердцах россиян, как день боли и скорби по погибшим и пострадавшим в результате террористического акта в "Крокус Сити Холле". Организаторам этого мерзкого террористического акта хотелось посеять страх и панику, разобщить российский многонациональный и многоконфессиональный народ, но им это не удалось. Это событие показало нам, да и всему миру, что опасность терроризма остаётся очень высокой. Мы должны сделать правильные выводы и не позволить разобщения внутри страны и между нашими соседями. Мы должны стать сильнее и сплочённее.
Многонациональность России – не просто присказка, а естественный уклад нашей жизни и результат длительного исторического развития. Священный долг каждого сына и дочери народов-победителей во Второй мировой войне – не допустить оголтелых обвинений в адрес других народов и пресекать проявления бытового национализма. Именно на такой почве гнева и отмщения всходят плоды ксенофобии, которые стремятся пожинать деструктивные силы.
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Макаревич* и Пугачева учат Россию жить
30 марта, 08:00
Одним из неблагоприятных геополитических последствий теракта может стать замедление интеграции России с центральноазиатскими странами, а также восстановление двусторонних отношений с Афганистаном. С последним наметилась положительная динамика после прихода к власти движения талибов и объективной необходимостью оказания им поддержки в поствоенном восстановлении. К слову, во время моего визита в Кабул в феврале 2024 г. талибы заверили меня в своей приверженности к искоренению ИГИЛ*. Они уже демонстрируют значительные успехи в этом направлении и сдерживают атаки террористов, которые не пользуются поддержкой со стороны местного населения. Создание периметра дружественных к Российской Федерации стран также является одной из ключевых задач внешнеполитической доктрины нашей страны и мы намерены содействовать талибам для того, чтобы надежно закрыть южные рубежи ОДКБ.
Сегодня отношения с исламскими странами этого региона проходят очередное испытание на прочность. Сотрудничество России и Центральной Азии не происходит в вакууме и, к сожалению, не всегда зависит от желаний народов этих государств. Двустороннее взаимодействие определяется тем, с каким упорством и искренностью мы подходим к их выстраиванию. Противодействие подрывным силам должно быть основано на доверии к выбранной траектории двустороннего развития.
Уже сейчас понятно, что терроризм сведен в Центральной Азии до сугубо маргинальных элементов и не разделяем подавляющим большинством населения. Искоренение терроризма – важнейшая задача для мирового сообщества и помощь стран этого региона является критической предпосылкой для достижения этой цели. Только сообща мы сможем побороть насилие и террор.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияЦентральная АзияАфганистанКрокус Сити ХоллОДКБ
 
 
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