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Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:26 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/krokus-1937049958.html
Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе"
Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе"
Одиннадцатилетняя девочка, которая находится в Российской детской клинической больнице (РДКБ) после теракта в "Крокусе", идет на поправку, ее жизни ничего не... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:26
2024-04-01T11:26
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка, которая находится в Российской детской клинической больнице (РДКБ) после теракта в "Крокусе", идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает, сообщается в Telegram-канале РДКБ. "Сейчас девочка идет на поправку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.
https://ria.ru/20240330/krokus-1936820705.html
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происшествия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе"

Девочка, пострадавший при теракте в "Крокусе", идет на поправку

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка, которая находится в Российской детской клинической больнице (РДКБ) после теракта в "Крокусе", идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает, сообщается в Telegram-канале РДКБ.
"Сейчас девочка идет на поправку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.
Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) возлагает цветы после заупокойной литии о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида
30 марта, 15:44
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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