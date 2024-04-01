https://ria.ru/20240401/krokus-1937049958.html
Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе"
Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе"
Одиннадцатилетняя девочка, которая находится в Российской детской клинической больнице (РДКБ) после теракта в "Крокусе", идет на поправку, ее жизни ничего не... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:26
2024-04-01T11:26
2024-04-01T11:26
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка, которая находится в Российской детской клинической больнице (РДКБ) после теракта в "Крокусе", идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает, сообщается в Telegram-канале РДКБ. "Сейчас девочка идет на поправку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.
https://ria.ru/20240330/krokus-1936820705.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе"
Девочка, пострадавший при теракте в "Крокусе", идет на поправку