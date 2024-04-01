https://ria.ru/20240401/krokus-1937049958.html

Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе"

Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024

Врачи сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при теракте в "Крокусе"

Одиннадцатилетняя девочка, которая находится в Российской детской клинической больнице (РДКБ) после теракта в "Крокусе", идет на поправку, ее жизни ничего не... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:26

2024-04-01T11:26

2024-04-01T11:26

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка, которая находится в Российской детской клинической больнице (РДКБ) после теракта в "Крокусе", идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает, сообщается в Telegram-канале РДКБ. "Сейчас девочка идет на поправку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области.

https://ria.ru/20240330/krokus-1936820705.html

брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)