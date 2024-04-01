Рейтинг@Mail.ru
Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:06 01.04.2024 (обновлено: 11:38 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/krokus-1937046224.html
Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе"
Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе"
Следственная группа приступила к изучению изъятых в подмосковном главке МЧС материалов проверок пожарной безопасности "Крокус Сити Холла" в рамках уголовного... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:06
2024-04-01T11:38
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935954123_0:153:2041:1301_1920x0_80_0_0_163c0ff6d3a666dbdebc7e53ebe30396.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственная группа приступила к изучению изъятых в подмосковном главке МЧС материалов проверок пожарной безопасности "Крокус Сити Холла" в рамках уголовного дела о теракте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проведено изъятие всех материалов проверок противопожарного состояния "Крокус Сити Холла", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что "следователи уже приступили к их изучению".На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что следствие проверяет возможные нарушения требований безопасности системы пожаротушения в "Крокус Сити Холле". Для этого изъяли пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Их направили для исследования и изучения информации о режиме работы во время теракта.Все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе торговые центры, делятся на шесть категорий рисков, в зависимости от которых проводятся плановые проверки: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок. По законодательству теперь плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.
https://ria.ru/20240401/krokus-1937021396.html
https://ria.ru/20240331/krokus-1936925035.html
https://ria.ru/20240401/telegram-1937049588.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935954123_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0c58fba1d6018d86b554dffb23332b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе"

Следствие изъяло в главке МЧС документы по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственная группа приступила к изучению изъятых в подмосковном главке МЧС материалов проверок пожарной безопасности "Крокус Сити Холла" в рамках уголовного дела о теракте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Проведено изъятие всех материалов проверок противопожарного состояния "Крокус Сити Холла", — сказал собеседник агентства.
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу
08:56
Он добавил, что "следователи уже приступили к их изучению".
На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что следствие проверяет возможные нарушения требований безопасности системы пожаротушения в "Крокус Сити Холле". Для этого изъяли пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Их направили для исследования и изучения информации о режиме работы во время теракта.
Все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе торговые центры, делятся на шесть категорий рисков, в зависимости от которых проводятся плановые проверки: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок. По законодательству теперь плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.
Место теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Родственница террориста из "Крокуса" рассказала о задержании его отца
Вчера, 10:58

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.
Telegram-канал, собиравший деньги для передачи денег исполнителям теракта в Крокусе, удален
Удален Telegram-канал, предположительно, собиравший деньги для террористов
11:22
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала