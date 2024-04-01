https://ria.ru/20240401/krokus-1937046224.html

Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе"

Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024

Следствие изъяло у МЧС документы по делу о теракте в "Крокусе"

Следственная группа приступила к изучению изъятых в подмосковном главке МЧС материалов проверок пожарной безопасности "Крокус Сити Холла" в рамках уголовного... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:06

2024-04-01T11:06

2024-04-01T11:38

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следственная группа приступила к изучению изъятых в подмосковном главке МЧС материалов проверок пожарной безопасности "Крокус Сити Холла" в рамках уголовного дела о теракте, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проведено изъятие всех материалов проверок противопожарного состояния "Крокус Сити Холла", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что "следователи уже приступили к их изучению".На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину, что следствие проверяет возможные нарушения требований безопасности системы пожаротушения в "Крокус Сити Холле". Для этого изъяли пульты, электронные блоки и приборы управления противопожарной системы концертного зала. Их направили для исследования и изучения информации о режиме работы во время теракта.Все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе торговые центры, делятся на шесть категорий рисков, в зависимости от которых проводятся плановые проверки: чрезвычайно высокая, высокая, значительная, средняя, умеренная и низкая. Для каждой категории предусмотрены свои сроки проведения проверок. По законодательству теперь плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.

https://ria.ru/20240401/krokus-1937021396.html

https://ria.ru/20240331/krokus-1936925035.html

https://ria.ru/20240401/telegram-1937049588.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)