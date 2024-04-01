https://ria.ru/20240401/krokus-1937021396.html

Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу

Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу - РИА Новости, 01.04.2024

Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу

Жена обвиняемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева находится в больнице в реанимации, заявила РИА Новости одна из соседок родителей РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:56

2024-04-01T08:56

2024-04-01T10:35

россия

украина

брянская область

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

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РУДАКИ (Таджикистан), 1 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Жена обвиняемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева находится в больнице в реанимации, заявила РИА Новости одна из соседок родителей террориста."Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание", — сказала она.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд пока арестовал по делу одиннадцать человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240328/terakt-1936360166.html

https://ria.ru/20240331/terakt-1936954830.html

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брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл