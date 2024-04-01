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Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:56 01.04.2024 (обновлено: 10:35 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/krokus-1937021396.html
Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу
Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу - РИА Новости, 01.04.2024
Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу
Жена обвиняемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева находится в больнице в реанимации, заявила РИА Новости одна из соседок родителей РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:56
2024-04-01T10:35
россия
украина
брянская область
владимир путин
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
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РУДАКИ (Таджикистан), 1 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Жена обвиняемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева находится в больнице в реанимации, заявила РИА Новости одна из соседок родителей террориста."Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание", — сказала она.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд пока арестовал по делу одиннадцать человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
https://ria.ru/20240328/terakt-1936360166.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл
Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл
Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" попала в больницу

Жена обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" Мирзоева попала в больницу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДалержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РУДАКИ (Таджикистан), 1 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Жена обвиняемого в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева находится в больнице в реанимации, заявила РИА Новости одна из соседок родителей террориста.
«
"Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание", — сказала она.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Источник: террористы из "Крокуса" могли быть под психотропными веществами
28 марта, 13:02

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд пока арестовал по делу одиннадцать человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
Соболезнования родителей Мирзоева, одного из обвиняемых в теракте в Крокусе - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Родители террориста, напавшего на "Крокус", принесли соболезнования
Вчера, 15:46
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус Сити Холл
 
 
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