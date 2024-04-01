https://ria.ru/20240401/krivoyrog-1937172009.html

Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Кривом Роге - РИА Новости, 01.04.2024

Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Кривом Роге

Российские военные нанесли удар по аэропорту Кривого Рога, есть данные, что его использовали Воздушные силы Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:49

2024-04-01T17:49

2024-04-01T18:18

специальная военная операция на украине

кривой рог

украина

вооруженные силы рф

в мире

россия

ввс украины

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэропорту Кривого Рога, есть данные, что его использовали Воздушные силы Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Днепропетровской области."В 16:45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов", — рассказал собеседник агентства.О взрыве в Кривом Роге ранее в понедельник сообщал украинский телеканал "Общественное".Воздушную тревогу во второй половине дня объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html

https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кривой рог, украина, вооруженные силы рф, в мире, россия, ввс украины, сергей лебедев