https://ria.ru/20240401/krivoyrog-1937172009.html
Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Кривом Роге - РИА Новости, 01.04.2024
Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Кривом Роге
Российские военные нанесли удар по аэропорту Кривого Рога, есть данные, что его использовали Воздушные силы Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:49
2024-04-01T17:49
2024-04-01T18:18
специальная военная операция на украине
кривой рог
украина
вооруженные силы рф
в мире
россия
ввс украины
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg
ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэропорту Кривого Рога, есть данные, что его использовали Воздушные силы Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Днепропетровской области."В 16:45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов", — рассказал собеседник агентства.О взрыве в Кривом Роге ранее в понедельник сообщал украинский телеканал "Общественное".Воздушную тревогу во второй половине дня объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937012613.html
кривой рог
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99189aeddb8894d4dec6f6be6ece334f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, украина, вооруженные силы рф, в мире, россия, ввс украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия, ВВС Украины, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по аэропорту в Кривом Роге
Подполье: ВС России ударили по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге
ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по аэропорту Кривого Рога, есть данные, что его использовали Воздушные силы Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Днепропетровской области.
"В 16:45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией. В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов", — рассказал собеседник агентства.
О взрыве в Кривом Роге ранее в понедельник сообщал украинский телеканал "Общественное".
Воздушную тревогу во второй половине дня объявляли в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.