https://ria.ru/20240401/kriminal-1936695197.html

"Кошмарили поселок". Что сотворила со сверстником банда подростков

"Кошмарили поселок". Что сотворила со сверстником банда подростков - РИА Новости, 01.04.2024

"Кошмарили поселок". Что сотворила со сверстником банда подростков

Схватили, избили и подожгли — во Владимирской области задержали троих подозреваемых в похищении подростка. По словам местных, он стал далеко не первой жертвой... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:51

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Схватили, избили и подожгли — во Владимирской области задержали троих подозреваемых в похищении подростка. По словам местных, он стал далеко не первой жертвой агрессивной компании. О том, почему на них долго не могли найти управу, — в материале РИА Новости.Народный участковыйВечером 16 марта к 17-летнему Денису (имена всех несовершеннолетних изменены), жителю поселка Никологоры, заехали трое приятелей. Позвали на улицу. Молодой человек не подозревал, чем это для него обернется, и спокойно вышел из дома. Через несколько часов он попал в реанимацию."Как потом выяснилось, эта троица силой усадила сына в машину, вывезла в безлюдное место, избивала битами, обливала горючей жидкостью и поджигала, — говорит мать пострадавшего Анна. — Они находились под какими-то веществами и вели себя неадекватно. Так продолжалось достаточно долго, в перерывах между избиениями Дениса возили по району в багажнике".Это случайно увидел один из местных подростков. Рассказал матери, та обратилась в полицию. Сообщение принял участковый Алексей Клочанюк, в прошлом году ставший победителем всероссийского конкурса "Народный участковый" во Владимирской области. В ходе патрулирования он быстро обнаружил разыскиваемый ВАЗ-2114 и приказал водителю остановиться.Тот не подчинился, но погоня быстро закончилась: находившиеся в салоне бросили автомобиль и разбежались."Денис лежал в багажнике без сознания и истекал кровью, — продолжает Анна. — По сути, участковый спас ему жизнь. Мне кажется, что его уже везли закапывать или топить в реке".Пострадавшего доставили в больницу Коврова, поместили в реанимацию. Когда состояние стабилизировалось, перевезли во Владимир. Медики диагностировали ожоги второй степени, сотрясение мозга, множественные травмы на лице и туловище. По словам матери, из легких пришлось откачивать жидкость, а правая нога до сих пор не двигается.Сейчас Денис находится в травматологическом отделении. Рядом с ним постоянно дежурит отец, знакомые организовали сбор денег на лечение.Адвокатская тайнаСледователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК России ("Похищение несовершеннолетнего группой лиц"). Подозреваемых задержали в тот же вечер. Двое — несовершеннолетние, третьему исполнилось 19.По версии СК России, причиной преступления стала "личная неприязнь". "Подростка вынудили сесть в багажник автомобиля, после чего передвигались по территории района, останавливаясь в безлюдных местах. Избивали его руками, ногами и бейсбольной битой", — уточняют в ведомстве.Известно, что Денис был хорошо знаком с обидчиками и даже иногда проводил с ними время. Всех троих по решению суда на ближайшие два месяца отправили за решетку.По словам местных, задержанные давно ведут разгульный образ жизни и далеко не первый раз попадают в поле зрения правоохранительных органов."Их родители до сих пор даже не извинились и не предложили какую-либо помощь, — возмущается Анна. — Напротив, ходят по поселку с гордо поднятой головой. Наняли адвокатов, которые пытаются перевести этих отморозков из СИЗО под домашний арест".Защитником одного из подозреваемых стала Татьяна Вернер. В беседе с корреспондентом РИА Новости она это подтвердила, однако позицию клиента озвучить отказалась, сославшись на адвокатскую тайну. "Говорить об этом можно будет лишь после оглашения приговора", — подчеркивает юрист.Драка у общагиМежду тем, как сообщила другая жительница района — Ольга, двое из задержанных ранее избили ее 16-летнего сына Данила. "Это произошло возле общежития местного колледжа 22 января, — рассказывает она. — Перед дракой один из парней прыснул сыну в лицо из перцового баллончика".Избиению предшествовала ссора Данила с одной из девочек на дискотеке в клубе. Та пригрозила подростку расправой и заявила, что в Никологорах у нее хорошие связи."Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК России ("Побои"), но с того времени так ничего и не предприняли, — продолжает Ольга. — Мы писали жалобы в прокуратуру, председателю СК России Александру Бастрыкину — безрезультатно".В марте, узнав об очередном инциденте, Ольга выяснила, что и Денис, и ее сын — далеко не первые пострадавшие. "Я нашла нескольких ребят, над которыми издевались эти же отморозки, — объясняет она. — В качестве доказательства предоставили видео избиения одного и фото с травмами другого парня".На ролике (имеется в распоряжении РИА Новости) видно, как подросток в боксерских перчатках где-то возле гаражей наносит жестокие удары сверстнику. Тот даже не пытается сопротивляться и вскоре падает на землю. Его добивают ногами по голове, прыгают на него сверху. Голос за кадром весело комментирует происходящее. В конце пострадавший начинает плеваться кровью, однако остальных это лишь забавляет.На фотоснимке (также имеется в распоряжении РИА Новости) ясно различимы синяки и ссадины на лице еще одного подростка.Всего же, по словам Ольги, ей известно как минимум о четырех пострадавших. В полицию обращались не все: либо боялись, либо получили за молчание деньги. В областном управлении СК России эту информацию пока не комментируют. Расследование же набирает обороты и находится на контроле региональной прокуратуры.Подозреваемым, если их вину докажут в суде, грозит до 12 лет лишения свободы. Однако не исключено, что в ближайшее время в деле могут появиться другие статьи и новые фигуранты. Впрочем, двум несовершеннолетним по российским законам в любом случае не дадут больше десяти лет колонии.

https://ria.ru/20240306/proisshestvie-1931199795.html

https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html

https://ria.ru/20230327/ubiystvo-1860434656.html

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2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)