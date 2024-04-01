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Кравцов поблагодарил кировского губернатора за контроль строительства школ - РИА Новости, 01.04.2024
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Кировская область
Кировская область
 
16:04 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kontrol-1937145756.html
Кравцов поблагодарил кировского губернатора за контроль строительства школ
Кравцов поблагодарил кировского губернатора за контроль строительства школ - РИА Новости, 01.04.2024
Кравцов поблагодарил кировского губернатора за контроль строительства школ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за личный контроль строительства школ, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:04
2024-04-01T16:04
кировская область
кировская область
сергей кравцов
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за личный контроль строительства школ, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава Минпросвещения прибыл в понедельник в Кировскую область с рабочим визитом и вместе с губернатором посетил школу №74 в микрорайоне Радужный города Кирова, где недавно по национальному проекту "Образование" построен второй корпус, рассчитанный на 1 тысячу учащихся. "Кравцов отметил, что до конца этого года запланировано построить в регионе еще 10 современных школ, что позволит обеспечить более 10 тысяч ученических мест. Министр просвещения поблагодарил губернатора Кировской области за то, что держит на личном контроле строительство всех объектов сферы образования", - говорится в сообщении. Как в свою очередь отметил глава региона, таким объемом строительства школ действительно может похвастаться не каждый субъект РФ. "Эта работа будет обязательно продолжена, поскольку мы понимаем, что в ряде муниципальных образований есть потребность строительства современных образовательных учреждений", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Губернатор также выразил признательность министерству просвещения за помощь, которую ведомство оказывает региональной системе образования – помимо строительства новых школ, в регионе за счет федеральных средств в ближайшие 3 года будет отремонтирована 41 школа.
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кировская область, сергей кравцов, александр соколов, россия
Кировская область, Кировская область, Сергей Кравцов, Александр Соколов, Россия

Кравцов поблагодарил кировского губернатора за контроль строительства школ

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Кировской области Александр Соколов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Кировской области Александр Соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Кировской области Александра Соколова за личный контроль строительства школ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава Минпросвещения прибыл в понедельник в Кировскую область с рабочим визитом и вместе с губернатором посетил школу №74 в микрорайоне Радужный города Кирова, где недавно по национальному проекту "Образование" построен второй корпус, рассчитанный на 1 тысячу учащихся.
«
"Кравцов отметил, что до конца этого года запланировано построить в регионе еще 10 современных школ, что позволит обеспечить более 10 тысяч ученических мест. Министр просвещения поблагодарил губернатора Кировской области за то, что держит на личном контроле строительство всех объектов сферы образования", - говорится в сообщении.
Как в свою очередь отметил глава региона, таким объемом строительства школ действительно может похвастаться не каждый субъект РФ.
«
"Эта работа будет обязательно продолжена, поскольку мы понимаем, что в ряде муниципальных образований есть потребность строительства современных образовательных учреждений", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Губернатор также выразил признательность министерству просвещения за помощь, которую ведомство оказывает региональной системе образования – помимо строительства новых школ, в регионе за счет федеральных средств в ближайшие 3 года будет отремонтирована 41 школа.
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Кировская областьКировская областьСергей КравцовАлександр СоколовРоссия
 
 
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