https://ria.ru/20240401/kontent-1937161027.html

Суд вернул иск активисту, оскорбленному контентом Харламова

Суд вернул иск активисту, оскорбленному контентом Харламова - РИА Новости, 01.04.2024

Суд вернул иск активисту, оскорбленному контентом Харламова

Люблинский суд Москвы возвратил иск руководителю религиозной группы "Братство Морозов-златоуст" Александру Морозову, в котором он просил заблокировать... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:59

2024-04-01T16:59

2024-04-01T16:59

шоубиз

москва

александр морозов

гарик харламов (игорь)

анастасия ивлеева

московский городской суд

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Люблинский суд Москвы возвратил иск руководителю религиозной группы "Братство Морозов-златоуст" Александру Морозову, в котором он просил заблокировать YouTube-канал юмориста Гарика Харламова из-за оскорбившего его контента, следует из картотеки Люблинского суда Москвы. Там указано, что заявление было возвращено заявителю из-за несоблюдения требований процессуального закона. Данное решение Морозов обжаловал в апелляции. В Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что в инстанции рассмотрят его частную жалобу к Харламову и ООО "Гугл" и ООО "ВКонтакте", которые также указаны в числе ответчиков. Судебное заседание назначено на 4 апреля. В иске Морозов указывал, что "ответчики подрывают традиционные культурные, религиозные, исторические ценности", просил обязать ответчиков заблокировать YouTube-канал и страницу во "ВКонтакте", удалить спорные публикации, принести письменные извинения и обязать Харламова зачитывать 6 раз публично и вслух принятое по делу решение суда, добавил собеседник. Участники религиозного братства уже несколько лет подают в суд на известных персон из шоу-бизнеса с аналогичными претензиями. Так, ответчиками по искам значились блогер Анастасия Ивлеева, футбольный тренер Леонид Слуцкий, комики Руслан Белый* и Алексей Щербаков и другие. Почти все иски судами отклонялись, но были и такие, которые апелляционная инстанция возвращала обратно в районные суды для повторного рассмотрения из-за выявленных нарушений.* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20240115/isk-1921376967.html

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москва, александр морозов, гарик харламов (игорь), анастасия ивлеева, московский городской суд