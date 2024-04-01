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Суд вернул иск активисту, оскорбленному контентом Харламова - РИА Новости, 01.04.2024
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Шоубиз
 
16:59 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kontent-1937161027.html
Суд вернул иск активисту, оскорбленному контентом Харламова
Суд вернул иск активисту, оскорбленному контентом Харламова - РИА Новости, 01.04.2024
Суд вернул иск активисту, оскорбленному контентом Харламова
Люблинский суд Москвы возвратил иск руководителю религиозной группы "Братство Морозов-златоуст" Александру Морозову, в котором он просил заблокировать... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:59
2024-04-01T16:59
шоубиз
москва
александр морозов
гарик харламов (игорь)
анастасия ивлеева
московский городской суд
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Люблинский суд Москвы возвратил иск руководителю религиозной группы "Братство Морозов-златоуст" Александру Морозову, в котором он просил заблокировать YouTube-канал юмориста Гарика Харламова из-за оскорбившего его контента, следует из картотеки Люблинского суда Москвы. Там указано, что заявление было возвращено заявителю из-за несоблюдения требований процессуального закона. Данное решение Морозов обжаловал в апелляции. В Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что в инстанции рассмотрят его частную жалобу к Харламову и ООО "Гугл" и ООО "ВКонтакте", которые также указаны в числе ответчиков. Судебное заседание назначено на 4 апреля. В иске Морозов указывал, что "ответчики подрывают традиционные культурные, религиозные, исторические ценности", просил обязать ответчиков заблокировать YouTube-канал и страницу во "ВКонтакте", удалить спорные публикации, принести письменные извинения и обязать Харламова зачитывать 6 раз публично и вслух принятое по делу решение суда, добавил собеседник. Участники религиозного братства уже несколько лет подают в суд на известных персон из шоу-бизнеса с аналогичными претензиями. Так, ответчиками по искам значились блогер Анастасия Ивлеева, футбольный тренер Леонид Слуцкий, комики Руслан Белый* и Алексей Щербаков и другие. Почти все иски судами отклонялись, но были и такие, которые апелляционная инстанция возвращала обратно в районные суды для повторного рассмотрения из-за выявленных нарушений.* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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москва, александр морозов, гарик харламов (игорь), анастасия ивлеева, московский городской суд
Шоубиз, Москва, Александр Морозов, Гарик Харламов (Игорь), Анастасия Ивлеева, Московский городской суд
Суд вернул иск активисту, оскорбленному контентом Харламова

Оскорбленный контентом Харламова активист не добился блокировки его канала

© Фото : пресс-служба НТВГарик Харламов в жюри юмористического шоу "Звезды"
Гарик Харламов в жюри юмористического шоу Звезды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : пресс-служба НТВ
Гарик Харламов в жюри юмористического шоу "Звезды". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Люблинский суд Москвы возвратил иск руководителю религиозной группы "Братство Морозов-златоуст" Александру Морозову, в котором он просил заблокировать YouTube-канал юмориста Гарика Харламова из-за оскорбившего его контента, следует из картотеки Люблинского суда Москвы.
Там указано, что заявление было возвращено заявителю из-за несоблюдения требований процессуального закона.
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Данное решение Морозов обжаловал в апелляции.
В Мосгорсуде РИА Новости сообщили, что в инстанции рассмотрят его частную жалобу к Харламову и ООО "Гугл" и ООО "ВКонтакте", которые также указаны в числе ответчиков. Судебное заседание назначено на 4 апреля.
В иске Морозов указывал, что "ответчики подрывают традиционные культурные, религиозные, исторические ценности", просил обязать ответчиков заблокировать YouTube-канал и страницу во "ВКонтакте", удалить спорные публикации, принести письменные извинения и обязать Харламова зачитывать 6 раз публично и вслух принятое по делу решение суда, добавил собеседник.
Участники религиозного братства уже несколько лет подают в суд на известных персон из шоу-бизнеса с аналогичными претензиями. Так, ответчиками по искам значились блогер Анастасия Ивлеева, футбольный тренер Леонид Слуцкий, комики Руслан Белый* и Алексей Щербаков и другие. Почти все иски судами отклонялись, но были и такие, которые апелляционная инстанция возвращала обратно в районные суды для повторного рассмотрения из-за выявленных нарушений.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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