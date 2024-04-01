Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске
МО Сирии: консульство Ирана в Дамаске полностью разрушено израильским ударом
ДУБАЙ, 1 апр — РИА Новости. Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушилось при израильском авиаударе, сообщило агентству новостей SANA Министерство обороны Сирии.
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"Около 17:00 часов (совпадает с мск) сегодня израильский враг предпринял воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по зданию консульства Ирана в Дамаске. Силы ПВО смогли сбить некоторые ракеты, агрессия привела к полному разрушению здания, гибели и ранениям всех, кто находился внутри", — говорится в заявлении.
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В министерстве отметили, что сейчас спасатели пытаются достать погибших и раненых из-под обломков здания.
По информации иранского гостелеканала IRIB, жертвами авиаудара стали несколько дипломатов. Агентство Fars также сообщило, что погиб военный советник в Сирии бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди.
В свою очередь, информагентство Tasnim заявило со ссылкой на корреспондента в Дамаске, что при обстреле погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Как сообщил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари, в числе жертв — несколько военных советников КСИР. Он подчеркнул, что Тегеран решительно ответит на атаку со стороны Израиля.
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МИД Сирии также осудил действия Тель-Авива и назвал произошедшее террористическим нападением.
ЦАХАЛ регулярно обстреливает территорию Сирии. В частности, накануне израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате ранения получили двое мирных жителей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва считает категорически неприемлемыми удары Израиля по территории Сирии и осуждает такие провокационные действия. По ее словам, эти атаки представляют собой грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права.