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Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024
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Война в Сирии
 
18:39 01.04.2024 (обновлено: 20:08 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/konsulstvo-1937184677.html
Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске
Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024
Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске
Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушилось при израильском авиаударе, сообщило агентству новостей SANA Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:39
2024-04-01T20:08
война в сирии
в мире
иран
дамаск (город)
израиль
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДУБАЙ, 1 апр — РИА Новости. Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушилось при израильском авиаударе, сообщило агентству новостей SANA Министерство обороны Сирии.&quot;Около 17:00 часов (совпадает с мск) сегодня израильский враг предпринял воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по зданию консульства Ирана в Дамаске. Силы ПВО смогли сбить некоторые ракеты, агрессия привела к полному разрушению здания, гибели и ранениям всех, кто находился внутри&quot;, — говорится в заявлении.В министерстве отметили, что сейчас спасатели пытаются достать погибших и раненых из-под обломков здания.По информации иранского гостелеканала IRIB, жертвами авиаудара стали несколько дипломатов. Агентство Fars также сообщило, что погиб военный советник в Сирии бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди.В свою очередь, информагентство Tasnim заявило со ссылкой на корреспондента в Дамаске, что при обстреле погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Как сообщил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари, в числе жертв — несколько военных советников КСИР. Он подчеркнул, что Тегеран решительно ответит на атаку со стороны Израиля.МИД Сирии также осудил действия Тель-Авива и назвал произошедшее террористическим нападением.ЦАХАЛ регулярно обстреливает территорию Сирии. В частности, накануне израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате ранения получили двое мирных жителей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва считает категорически неприемлемыми удары Израиля по территории Сирии и осуждает такие провокационные действия. По ее словам, эти атаки представляют собой грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права.
https://ria.ru/20240227/konflikty-1929861216.html
https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html
https://ria.ru/20240401/ksir-1937181984.html
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в мире, иран, дамаск (город), израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, Иран, Дамаск (город), Израиль, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске

МО Сирии: консульство Ирана в Дамаске полностью разрушено израильским ударом

© AFP 2024 / MAHER AL MOUNESМесто ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AFP 2024 / MAHER AL MOUNES
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 1 апр — РИА Новости. Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушилось при израильском авиаударе, сообщило агентству новостей SANA Министерство обороны Сирии.
«

"Около 17:00 часов (совпадает с мск) сегодня израильский враг предпринял воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по зданию консульства Ирана в Дамаске. Силы ПВО смогли сбить некоторые ракеты, агрессия привела к полному разрушению здания, гибели и ранениям всех, кто находился внутри", — говорится в заявлении.

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В министерстве отметили, что сейчас спасатели пытаются достать погибших и раненых из-под обломков здания.
По информации иранского гостелеканала IRIB, жертвами авиаудара стали несколько дипломатов. Агентство Fars также сообщило, что погиб военный советник в Сирии бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди.
В свою очередь, информагентство Tasnim заявило со ссылкой на корреспондента в Дамаске, что при обстреле погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Как сообщил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари, в числе жертв — несколько военных советников КСИР. Он подчеркнул, что Тегеран решительно ответит на атаку со стороны Израиля.
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МИД Сирии также осудил действия Тель-Авива и назвал произошедшее террористическим нападением.
ЦАХАЛ регулярно обстреливает территорию Сирии. В частности, накануне израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате ранения получили двое мирных жителей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва считает категорически неприемлемыми удары Израиля по территории Сирии и осуждает такие провокационные действия. По ее словам, эти атаки представляют собой грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права.
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Война в СирииВ миреИранДамаск (город)ИзраильСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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