https://ria.ru/20240401/konsulstvo-1937184677.html

Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске

Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024

Авиаудар Израиля разрушил здание консульства Ирана в Дамаске

Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушилось при израильском авиаударе, сообщило агентству новостей SANA Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:39

2024-04-01T18:39

2024-04-01T20:08

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дамаск (город)

израиль

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДУБАЙ, 1 апр — РИА Новости. Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушилось при израильском авиаударе, сообщило агентству новостей SANA Министерство обороны Сирии."Около 17:00 часов (совпадает с мск) сегодня израильский враг предпринял воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по зданию консульства Ирана в Дамаске. Силы ПВО смогли сбить некоторые ракеты, агрессия привела к полному разрушению здания, гибели и ранениям всех, кто находился внутри", — говорится в заявлении.В министерстве отметили, что сейчас спасатели пытаются достать погибших и раненых из-под обломков здания.По информации иранского гостелеканала IRIB, жертвами авиаудара стали несколько дипломатов. Агентство Fars также сообщило, что погиб военный советник в Сирии бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди.В свою очередь, информагентство Tasnim заявило со ссылкой на корреспондента в Дамаске, что при обстреле погибли пять человек, еще 12 получили ранения. Как сообщил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари, в числе жертв — несколько военных советников КСИР. Он подчеркнул, что Тегеран решительно ответит на атаку со стороны Израиля.МИД Сирии также осудил действия Тель-Авива и назвал произошедшее террористическим нападением.ЦАХАЛ регулярно обстреливает территорию Сирии. В частности, накануне израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате ранения получили двое мирных жителей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва считает категорически неприемлемыми удары Израиля по территории Сирии и осуждает такие провокационные действия. По ее словам, эти атаки представляют собой грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права.

https://ria.ru/20240227/konflikty-1929861216.html

https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html

https://ria.ru/20240401/ksir-1937181984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, дамаск (город), израиль, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году