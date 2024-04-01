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"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России - РИА Новости, 01.04.2024
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10:44 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/khod-1937040693.html
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России - РИА Новости, 01.04.2024
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России
ВС России в марте нанесли мощнейшие за все время специальной военной операции авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:44
2024-04-01T10:44
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ВС России в марте нанесли мощнейшие за все время специальной военной операции авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции", — указал Меркурис.По его словам, все российские воздушные удары за этот месяц привели к разрушительным последствиям для украинцев.Он также отметил огромный ракетный арсенал российских военных, который они применяют против украинских сил.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937023581.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Политика
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России

Эксперт Меркурис: ВС России в марте нанесли мощнейшие авиаудары по ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ВС России в марте нанесли мощнейшие за все время специальной военной операции авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«
"В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции", — указал Меркурис.
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По его словам, все российские воздушные удары за этот месяц привели к разрушительным последствиям для украинцев.
Он также отметил огромный ракетный арсенал российских военных, который они применяют против украинских сил.
В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
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