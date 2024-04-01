https://ria.ru/20240401/khod-1937040693.html
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России - РИА Новости, 01.04.2024
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России
ВС России в марте нанесли мощнейшие за все время специальной военной операции авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:44
2024-04-01T10:44
2024-04-01T10:44
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ВС России в марте нанесли мощнейшие за все время специальной военной операции авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции", — указал Меркурис.По его словам, все российские воздушные удары за этот месяц привели к разрушительным последствиям для украинцев.Он также отметил огромный ракетный арсенал российских военных, который они применяют против украинских сил.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937023581.html
https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_94b2e9797d6c687ac7b54564c2197f9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Политика
"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России
Эксперт Меркурис: ВС России в марте нанесли мощнейшие авиаудары по ВСУ