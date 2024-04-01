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"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России

"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России - РИА Новости, 01.04.2024

"Такого еще не было". На Западе пришли в ужас из-за хода ВС России

ВС России в марте нанесли мощнейшие за все время специальной военной операции авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:44

2024-04-01T10:44

2024-04-01T10:44

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ВС России в марте нанесли мощнейшие за все время специальной военной операции авиаудары по ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале."В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции", — указал Меркурис.По его словам, все российские воздушные удары за этот месяц привели к разрушительным последствиям для украинцев.Он также отметил огромный ракетный арсенал российских военных, который они применяют против украинских сил.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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