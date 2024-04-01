https://ria.ru/20240401/khlopok-1937039704.html
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже - РИА Новости, 01.04.2024
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже
Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одном из кафе Воронежа, где сперва были повреждены стекла витрины, а затем внутри раздался хлопок, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:42
2024-04-01T10:42
2024-04-01T10:46
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одном из кафе Воронежа, где сперва были повреждены стекла витрины, а затем внутри раздался хлопок, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Инцидент произошел в понедельник утром."В отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующим хлопке внутри помещения", - сообщил собеседник агентства.По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240321/pomosch-1934592036.html
https://ria.ru/20240328/voronezh-1936354555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже
Полиция сообщила о разбитых стеклах и хлопке в одном из кафе в Воронеже