https://ria.ru/20240401/khlopok-1937039704.html

Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже

Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже - РИА Новости, 01.04.2024

Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже

Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одном из кафе Воронежа, где сперва были повреждены стекла витрины, а затем внутри раздался хлопок, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:42

2024-04-01T10:42

2024-04-01T10:46

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одном из кафе Воронежа, где сперва были повреждены стекла витрины, а затем внутри раздался хлопок, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Инцидент произошел в понедельник утром."В отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующим хлопке внутри помещения", - сообщил собеседник агентства.По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240321/pomosch-1934592036.html

https://ria.ru/20240328/voronezh-1936354555.html

воронеж

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж