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Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже - РИА Новости, 01.04.2024
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10:42 01.04.2024 (обновлено: 10:46 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/khlopok-1937039704.html
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже - РИА Новости, 01.04.2024
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже
Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одном из кафе Воронежа, где сперва были повреждены стекла витрины, а затем внутри раздался хлопок, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:42
2024-04-01T10:46
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одном из кафе Воронежа, где сперва были повреждены стекла витрины, а затем внутри раздался хлопок, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Инцидент произошел в понедельник утром."В отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующим хлопке внутри помещения", - сообщил собеседник агентства.По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20240321/pomosch-1934592036.html
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
Полиция сообщила о хлопке в одном из кафе в Воронеже

Полиция сообщила о разбитых стеклах и хлопке в одном из кафе в Воронеже

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства происшествия в одном из кафе Воронежа, где сперва были повреждены стекла витрины, а затем внутри раздался хлопок, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Инцидент произошел в понедельник утром.
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"В отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующим хлопке внутри помещения", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
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