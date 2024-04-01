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Комик Гарик Харламов станет персонажем в мультсериале "Простоквашино" - РИА Новости, 01.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:38 01.04.2024 (обновлено: 22:55 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/kharlamov-1937184510.html
Комик Гарик Харламов станет персонажем в мультсериале "Простоквашино"
Комик Гарик Харламов станет персонажем в мультсериале "Простоквашино" - РИА Новости, 01.04.2024
Комик Гарик Харламов станет персонажем в мультсериале "Простоквашино"
Актер, комик и шоумен Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино", сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:38
2024-04-01T22:55
культура
технологии
гарик харламов (игорь)
юлиана слащева
союзмультфильм
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Актер, комик и шоумен Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино", сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. "В то время, как часть персонажей "Союзмультфильма" уходят в игровое кино, знаменитые актеры, напротив, становятся героями мультфильмов, и это очень интересный, творческий процесс, который дарит нам новые идеи и вдохновение. Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов – его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни", - сказала Слащева в ходе весеннего лицензионного саммита киностудии. По ее словам, нарисованный и анимированный художниками "Союзмультфильма" шоумен окажется в центре событий одного из новых эпизодов популярного мультсериала под названием "Таинственный Бульдог". По сюжету серии Шарик знакомится с неким "Бульдогом" в интернете. На личную встречу с новым приятелем незадачливый пес отправляется вместе с Котом Матроскиным. Что получится, когда герои поймут, что их новый знакомый – знаменитый шоумен, зрители узнают этой осенью, когда серия появится в эфире онлайн-кинотеатра Okko.
https://ria.ru/20240401/kontent-1937161027.html
https://ria.ru/20240110/multfilmy-1920527967.html
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технологии, гарик харламов (игорь), юлиана слащева, союзмультфильм
Культура, Технологии, Гарик Харламов (Игорь), Юлиана Слащева, Союзмультфильм
Комик Гарик Харламов станет персонажем в мультсериале "Простоквашино"

Комик Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино"

© YouTube-канал Данилы ПоперечногоКадр YouTube-шоу "Без души"
Кадр YouTube-шоу Без души
© YouTube-канал Данилы Поперечного
Кадр YouTube-шоу "Без души". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Актер, комик и шоумен Гарик Харламов появится в качестве камео в мультсериале "Простоквашино", сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
«
"В то время, как часть персонажей "Союзмультфильма" уходят в игровое кино, знаменитые актеры, напротив, становятся героями мультфильмов, и это очень интересный, творческий процесс, который дарит нам новые идеи и вдохновение. Мы искренне рады, что в нашем любимом сериале появится Гарик Харламов – его юмор и харизма очень удачно гармонируют с настроением и духом самой популярной в стране мультдеревни", - сказала Слащева в ходе весеннего лицензионного саммита киностудии.
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По ее словам, нарисованный и анимированный художниками "Союзмультфильма" шоумен окажется в центре событий одного из новых эпизодов популярного мультсериала под названием "Таинственный Бульдог".
По сюжету серии Шарик знакомится с неким "Бульдогом" в интернете. На личную встречу с новым приятелем незадачливый пес отправляется вместе с Котом Матроскиным. Что получится, когда герои поймут, что их новый знакомый – знаменитый шоумен, зрители узнают этой осенью, когда серия появится в эфире онлайн-кинотеатра Okko.
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КультураТехнологииГарик Харламов (Игорь)Юлиана СлащеваСоюзмультфильм
 
 
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