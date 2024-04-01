Рейтинг@Mail.ru
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kharkov-1937069643.html
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр - РИА Новости, 01.04.2024
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр
Практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в Харькове, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:20
2024-04-01T12:20
в мире
россия
харьков
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
укрэнерго
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в Харькове, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сообщил в понедельник мэр города Игорь Терехов. Терехов 24 марта сообщал, что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. "Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита… Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", - сказал Терехов в интервью украинскому изданию "Лига". По его словам, жители города во время блэкаута активно посещают пункты обогрева и школы, где людей кормят бесплатно. Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240330/vzryv-1936882556.html
https://ria.ru/20240329/pvo-1936728966.html
https://ria.ru/20240322/kharkov-1934901153.html
россия
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d11e932ede503a46b235551fe2c573a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго, дтэк
В мире, Россия, Харьков, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, ДТЭК, Специальная военная операция на Украине
В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр

Мэр Харькова: в городе разрушена почти вся энергетическая инфраструктура

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в Харькове, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сообщил в понедельник мэр города Игорь Терехов.
Терехов 24 марта сообщал, что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
Пожар на месте взрыва на Украине - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
30 марта, 22:26
"Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита… Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", - сказал Терехов в интервью украинскому изданию "Лига".
По его словам, жители города во время блэкаута активно посещают пункты обогрева и школы, где людей кормят бесплатно.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье
29 марта, 18:56
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожар на электроподстанции в Харькове. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Харьков находится в режиме блэкаута, сообщил местный депутат
22 марта, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкрэнергоДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала