https://ria.ru/20240401/kharkov-1937069643.html

В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр

В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр - РИА Новости, 01.04.2024

В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр

Практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в Харькове, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:20

2024-04-01T12:20

2024-04-01T12:20

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в Харькове, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сообщил в понедельник мэр города Игорь Терехов. Терехов 24 марта сообщал, что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. "Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита… Ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая", - сказал Терехов в интервью украинскому изданию "Лига". По его словам, жители города во время блэкаута активно посещают пункты обогрева и школы, где людей кормят бесплатно. Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240330/vzryv-1936882556.html

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https://ria.ru/20240322/kharkov-1934901153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, укрэнерго, дтэк