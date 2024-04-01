https://ria.ru/20240401/kharkov-1937036054.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 01.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:34
2024-04-01T10:34
2024-04-01T10:34
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее подтвердил сообщения о взрывах в городе и области.
https://ria.ru/20240401/pushilin-1937034788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, днепропетровская область, украина
В мире, Харьков, Днепропетровская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги