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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/kharkov-1937036054.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 01.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:34
2024-04-01T10:34
в мире
харьков
днепропетровская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее подтвердил сообщения о взрывах в городе и области.
https://ria.ru/20240401/pushilin-1937034788.html
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харьков
днепропетровская область
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в мире, харьков, днепропетровская область, украина
В мире, Харьков, Днепропетровская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинское издание "Страна".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Пушилин усомнился в дальнейшем существовании Украины
10:29
"Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее подтвердил сообщения о взрывах в городе и области.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Украинский генерал призвал прятаться в укрытии и бесследно исчез
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковДнепропетровская областьУкраина
 
 
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