https://ria.ru/20240401/kharkov-1937036054.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 01.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:34

2024-04-01T10:34

2024-04-01T10:34

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днепропетровская область

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее подтвердил сообщения о взрывах в городе и области.

https://ria.ru/20240401/pushilin-1937034788.html

https://ria.ru/20240310/general-1932098008.html

харьков

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харьков, днепропетровская область, украина