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Посольство Ирана в Дамаске получило повреждения при ударе Израиля

Посольство Ирана в Дамаске получило повреждения при ударе Израиля - РИА Новости, 01.04.2024

Посольство Ирана в Дамаске получило повреждения при ударе Израиля

Израильские войска нанесли удар по дому рядом с посольством Ирана в сирийском Дамаске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:46

2024-04-01T17:46

2024-04-01T19:38

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ДАМАСК, 1 апр — РИА Новости. Израильские войска нанесли удар по дому рядом с посольством Ирана в сирийском Дамаске, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняется, само здание дипмиссии также получило повреждения при обстреле. По информации агентства Nour News, посол Ирана Хосейн Акбари не пострадал.В свою очередь, источник РИА Новости в сирийских органах безопасности сообщил, что при ударе погибли по меньшей мере два человека, еще один получил ранения.Ранее в понедельник сирийское государственное телевидение сообщило, что средства противовоздушной обороны отражают атаку в окрестностях Дамаска, прозвучало несколько взрывов. Телеканал Al Ikhbariya позднее уточнил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе города.ЦАХАЛ регулярно обстреливает территорию Сирии. В частности, накануне израильские ВВС нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате ранения получили двое мирных жителей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва считает категорически неприемлемыми удары Израиля по территории Сирии и осуждает такие провокационные действия. По ее словам, эти атаки представляют собой грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права.

https://ria.ru/20240227/konflikty-1929861216.html

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Дамаск после израильского удара по району, где расположено посольство Ирана Видео корреспондента РИА Новости из Дамаска после израильского удара по району, где расположено посольство Ирана. 2024-04-01T17:46 true PT0M10S

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Варвара Скокшина

в мире, иран, дамаск (город), израиль, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске