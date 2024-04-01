Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке
Прокуратура выясняет причины выката самолета Ан-26 за пределы ВПП на Камчатке
© РИА Новости / Илья Мельников | Перейти в медиабанкСамолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)", где самолет Ан-26 с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна АН-26, рейсом Петропавловск-Камчатский - Магадан, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на рейс было зарегистрировано 28 пассажиров. Причины инцидента выясняются. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
В частности, надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы, а также готовности аэропортовых служб.
На Камчатку оказывает влияние циклон, принесший снегопады и усиление ветра. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского. В горах объявлена повышенная лавинная опасность.
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