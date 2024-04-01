https://ria.ru/20240401/intsident-1937010843.html

Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке

Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке - РИА Новости, 01.04.2024

Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)", где самолет... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T04:34

2024-04-01T04:34

2024-04-01T05:44

происшествия

петропавловск-камчатский

елизово

магадан

дальневосточная транспортная прокуратура

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)", где самолет Ан-26 с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна АН-26, рейсом Петропавловск-Камчатский - Магадан, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на рейс было зарегистрировано 28 пассажиров. Причины инцидента выясняются. Проводится проверка", - говорится в сообщении. В частности, надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы, а также готовности аэропортовых служб. На Камчатку оказывает влияние циклон, принесший снегопады и усиление ветра. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского. В горах объявлена повышенная лавинная опасность.

https://ria.ru/20240325/samolet-1935606191.html

петропавловск-камчатский

елизово

магадан

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происшествия, петропавловск-камчатский, елизово, магадан, дальневосточная транспортная прокуратура