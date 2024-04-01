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Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке - РИА Новости, 01.04.2024
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04:34 01.04.2024 (обновлено: 05:44 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/intsident-1937010843.html
Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке
Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке - РИА Новости, 01.04.2024
Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке
Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)", где самолет... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T04:34
2024-04-01T05:44
происшествия
петропавловск-камчатский
елизово
магадан
дальневосточная транспортная прокуратура
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)", где самолет Ан-26 с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна АН-26, рейсом Петропавловск-Камчатский - Магадан, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на рейс было зарегистрировано 28 пассажиров. Причины инцидента выясняются. Проводится проверка", - говорится в сообщении. В частности, надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы, а также готовности аэропортовых служб. На Камчатку оказывает влияние циклон, принесший снегопады и усиление ветра. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского. В горах объявлена повышенная лавинная опасность.
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происшествия, петропавловск-камчатский, елизово, магадан, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Магадан, Дальневосточная транспортная прокуратура
Прокуратура выясняет причины выката самолета за пределы ВПП на Камчатке

Прокуратура выясняет причины выката самолета Ан-26 за пределы ВПП на Камчатке

© РИА Новости / Илья Мельников | Перейти в медиабанкСамолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Илья Мельников
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Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр – РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура начала проверку по факту авиационного инцидента в "Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)", где самолет Ан-26 с пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна АН-26, рейсом Петропавловск-Камчатский - Магадан, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на рейс было зарегистрировано 28 пассажиров. Причины инцидента выясняются. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
В частности, надзорное ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при содержании взлетно-посадочной полосы, а также готовности аэропортовых служб.
На Камчатку оказывает влияние циклон, принесший снегопады и усиление ветра. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского. В горах объявлена повышенная лавинная опасность.
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Волгограде совершил вынужденную посадку самолет из Москвы
25 марта, 11:17
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийЕлизовоМагаданДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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