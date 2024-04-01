https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html
Искусственный интеллект идет в медицину: успешные бизнес-решения в отрасли
Искусственный интеллект идет в медицину: успешные бизнес-решения в отрасли - РИА Новости, 01.04.2024
Искусственный интеллект идет в медицину: успешные бизнес-решения в отрасли
Области применения технологий на основе искусственного интеллекта быстро расширяются, в частности, умные технологии приходят на помощь врачам и пациентам... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:00
2024-04-01T09:00
2024-04-01T09:00
твой бизнес
владимир путин
дмитрий чернышенко
сколково
россия
ии
искусственный интеллект (ии)
программисты ии
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Области применения технологий на основе искусственного интеллекта быстро расширяются, в частности, умные технологии приходят на помощь врачам и пациентам. Бизнес активно создает прикладные решения, помогающие оперативно выявлять заболевания, анализировать рентген и даже разрабатывать лекарства.Вложения в медицинские проекты обычно характеризуются высоким риском для инвесторов и достаточно долгой окупаемостью. Тем не менее, интерес бизнес-сообщества к таким проектам, в том числе к цифровым решениям для здравоохранения, постоянно растет. Инвесторы понимают, что спрос на услуги медицины будет высоким всегда. Ведь инвестиции в свое здоровье - долгосрочная перспектива.В России стартапы по цифровизации здравоохранения с применением искусственного интеллекта находят дополнительную поддержку на государственном уровне: ряд институтов развития инвестируют в такие проекты на разных стадиях, а разработчики получают гранты по федеральному проекту "Искусственный интеллект".В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, что позволит обеспечить "настоящий прорыв" в экономике и социальной сфере. Глава государства сообщил об утверждении обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, включающей участие ИИ в создании цифровых платформ для здравоохранения."Так, предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения. Например, на основе данных цифрового профиля он сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра, а доктор, семейный врач – оценить именно целостную картину здоровья человека, прогнозировать возникновение заболеваний, предотвращать осложнения, выбирать индивидуальную и потому наиболее эффективную тактику лечения", - указал в своем послании глава государства.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко обозначил основные глобальные тренды в сфере искусственного интеллекта. Первый тренд - стремление к технологическому суверенитету; второй - ужесточение борьбы за ИИ-специалистов; третий – движение к безопасному ИИ с упором на конкретного человека; четвертый – развитие больших языковых моделей и генеративного ИИ и пятый - рост экономического эффекта от использования ИИ.Как говорится в отчете Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации (НЦРИИ), в здравоохранении 36,4% организаций уже используют ИИ в своей деятельности, а 20,6% - планируют это сделать в ближайшее время.ТЕХНОЛОГИИ ИИ В МЕДИЦИНЕПрактически все основные технологии искусственного интеллекта сегодня находят применение в реальной практике организаций здравоохранения, повышая качество медицинских услуг и тем самым увеличивая продолжительность и качество жизни граждан. Интеллектуальные технологии помогают прогнозировать возникновение и развитие заболеваний, выявлять их на раннем этапе, что увеличивает шанс на успешное лечение.Также ИИ-решения упрощают работу врачей при профилактических обследованиях, помогают в подборе оптимальных дозировок лекарств и увеличивают точность хирургических вмешательств. В перспективе, как считают специалисты, решения на основе ИИ позволят создать средства и методы лечения, персонализированные под каждого отдельного пациента.Наиболее активно в медучреждениях внедряется технология компьютерного зрения, позволяющая находить закономерности и аномалии в изображениях, получаемых с помощью рентгена, КТ и МРТ. Другая технология на основе ИИ - предиктивная аналитика, дающая возможность путем изучения больших массивов данных обнаружить скрытые связи, повысить точность диагностики и подобрать индивидуальный план лечения. Еще одно направление – создание цифрового двойника пациента: на котором можно проверить различные методы лечения без риска навредить реальному больному. Также двойники используются при тестировании новых лекарств.В свою очередь, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) помогают медперсоналу путем симуляции реальных обстоятельств осваивать новые навыки, без риска нанести травму пациенту или испортить оборудование. Также в медицине начинают активно использоваться чат-боты, голосовые ассистенты, интеллектуальные помощники, работающие на основе таких технологий ИИ, как обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений. Цифровые помощники освобождают квалифицированных медиков от выполнения рутинных задач и позволяют им полностью сосредоточиться на более сложных диагностических вопросах и лечении.УЖЕ В ДЕЛЕИскусственный интеллект в здравоохранении сегодня широко представлен действующими кейсами отечественных разработчиков. Так, при поддержке Фонда содействия инновациям российская компания разработала облачную офтальмологическую платформу на базе искусственного интеллекта.Медицинский директор компании-разработчика Евгения Каталевская рассказала РИА Новости, что в проекте используются сверточные нейронные сети, которые обучаются на размеченных специалистами данных и решают задачу сегментации признаков патологий на медицинских изображениях сетчатки глаза."Платформа помогает врачам в диагностике заболеваний глаз, развивающихся при сахарном диабете, а также возрастных заболеваний сетчатки. ИИ выявляет заболевания на ранней стадии, когда пациент еще не имеет жалоб, а также пациентов, имеющих высокий риск потери зрения, которым срочно требуется сложное специализированное лечение", - говорит Каталевская.Создатели платформы видят свои перспективы во внедрении технологии в широкую клиническую практику, чтобы пациенты, пришедшие на осмотр в городскую поликлинику, имели доступ к передовым технологиям.Медицинские ИИ-разработки поддерживает и Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), который выделяет специальные гранты на модернизацию программного обеспечения с применением алгоритмов ИИ. Так, один из резидентов "Сколково" уже в 19 регионах страны внедряет сервисы искусственного интеллекта, поддерживающие рабочий процесс врача при интерпретации диагностических исследований. Также в ряде регионов запускаются системы для анализа видеопотока в стационарах, отделениях реанимации и интенсивной терапии."Наибольший интерес сегодня вызывают сервисы для обработки исследований при диспансеризации населения – рентгенограмм грудной клетки, флюорограмм, маммограмм. При диспансеризации врачи обрабатывают большой поток исследований, не имеющих отклонений от нормы, что создает высокую рутинную нагрузку и повышает риск пропуска редкой патологии. Сервисы ИИ минимум на 30% экономят время и повышают качество диагностики", - поясняет генеральный директор компании Анна Мещерякова.А решение "ИИ-Мониторинг" этого резидента позволяет в режиме реального времени анализировать видеопоток в стационарах и эффективно наблюдать даже за пациентами в тяжелом состоянии. С помощью алгоритмов компьютерного зрения система отслеживает нежелательные события и уведомляет о них. Благодаря чему скорость реакции на них медперсонала повышается в 50 раз, а число наступивших негативных событий сокращается до нуля.По федеральному проекту "Искусственный интеллект" Фондом содействия инновациям уже профинансировано свыше 850 проектов ИИ-разработчиков. До 13 мая открыт прием заявок на конкурсы для инноваторов в сфере искусственного интеллекта. Гранты до 8 млн рублей могут получить как физические, так и юридические лица. В свою очередь, за время действия федерального проекта Фондом "Сколково" поддержано 25 проектов пилотного внедрения ИИ-решений крупными заказчиками. Кроме этого, 12 исследовательских центров в сфере ИИ получили гранты на разработку прикладных технологических решений, обучение профильных специалистов и формирование дата-сетов.Благодаря реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта к 2030 году численность выпускников вузов, освоивших образовательные программы по ИИ, вырастет до 15,5 тысяч человек в год. А доля работников, имеющих навыки использования ИИ, составит не менее 80%. Также ожидается, что к 2030 году доля отраслей с высоким уровнем готовности к внедрению ИИ достигнет 95%. При максимальных инвестициях дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ составит 11,2 триллиона рублей к 2030 году, прогнозируют эксперты.
https://ria.ru/20240313/ii-1932760631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий чернышенко, сколково, россия, ии, искусственный интеллект (ии), программисты ии, медицина
Твой бизнес, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Сколково, Россия, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), программисты ИИ, Медицина
Области применения технологий на основе искусственного интеллекта быстро расширяются, в частности, умные технологии приходят на помощь врачам и пациентам. Бизнес активно создает прикладные решения, помогающие оперативно выявлять заболевания, анализировать рентген и даже разрабатывать лекарства.
Вложения в медицинские проекты обычно характеризуются высоким риском для инвесторов и достаточно долгой окупаемостью. Тем не менее, интерес бизнес-сообщества к таким проектам, в том числе к цифровым решениям для здравоохранения, постоянно растет. Инвесторы понимают, что спрос на услуги медицины будет высоким всегда. Ведь инвестиции в свое здоровье - долгосрочная перспектива.
В России
стартапы по цифровизации здравоохранения с применением искусственного интеллекта находят дополнительную поддержку на государственном уровне: ряд институтов развития инвестируют в такие проекты на разных стадиях, а разработчики получают гранты по федеральному проекту "Искусственный интеллект"
.
В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин
заявил о необходимости достижения самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, что позволит обеспечить "настоящий прорыв" в экономике и социальной сфере. Глава государства сообщил об утверждении обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, включающей участие ИИ в создании цифровых платформ для здравоохранения.
«
"Так, предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения. Например, на основе данных цифрового профиля он сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра, а доктор, семейный врач – оценить именно целостную картину здоровья человека, прогнозировать возникновение заболеваний, предотвращать осложнения, выбирать индивидуальную и потому наиболее эффективную тактику лечения", - указал в своем послании глава государства.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко
обозначил основные глобальные тренды в сфере искусственного интеллекта. Первый тренд - стремление к технологическому суверенитету; второй - ужесточение борьбы за ИИ-специалистов; третий – движение к безопасному ИИ с упором на конкретного человека; четвертый – развитие больших языковых моделей и генеративного ИИ и пятый - рост экономического эффекта от использования ИИ.
Как говорится в отчете Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации (НЦРИИ), в здравоохранении 36,4% организаций уже используют ИИ в своей деятельности, а 20,6% - планируют это сделать в ближайшее время.
Практически все основные технологии искусственного интеллекта сегодня находят применение в реальной практике организаций здравоохранения, повышая качество медицинских услуг и тем самым увеличивая продолжительность и качество жизни граждан. Интеллектуальные технологии помогают прогнозировать возникновение и развитие заболеваний, выявлять их на раннем этапе, что увеличивает шанс на успешное лечение.
Также ИИ-решения упрощают работу врачей при профилактических обследованиях, помогают в подборе оптимальных дозировок лекарств и увеличивают точность хирургических вмешательств. В перспективе, как считают специалисты, решения на основе ИИ позволят создать средства и методы лечения, персонализированные под каждого отдельного пациента.
Наиболее активно в медучреждениях внедряется технология компьютерного зрения, позволяющая находить закономерности и аномалии в изображениях, получаемых с помощью рентгена, КТ и МРТ. Другая технология на основе ИИ - предиктивная аналитика, дающая возможность путем изучения больших массивов данных обнаружить скрытые связи, повысить точность диагностики и подобрать индивидуальный план лечения. Еще одно направление – создание цифрового двойника пациента: на котором можно проверить различные методы лечения без риска навредить реальному больному. Также двойники используются при тестировании новых лекарств.
В свою очередь, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) помогают медперсоналу путем симуляции реальных обстоятельств осваивать новые навыки, без риска нанести травму пациенту или испортить оборудование. Также в медицине начинают активно использоваться чат-боты, голосовые ассистенты, интеллектуальные помощники, работающие на основе таких технологий ИИ, как обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений. Цифровые помощники освобождают квалифицированных медиков от выполнения рутинных задач и позволяют им полностью сосредоточиться на более сложных диагностических вопросах и лечении.
Искусственный интеллект в здравоохранении сегодня широко представлен действующими кейсами отечественных разработчиков. Так, при поддержке Фонда содействия инновациям российская компания разработала облачную офтальмологическую платформу на базе искусственного интеллекта.
Медицинский директор компании-разработчика Евгения Каталевская рассказала РИА Новости, что в проекте используются сверточные нейронные сети, которые обучаются на размеченных специалистами данных и решают задачу сегментации признаков патологий на медицинских изображениях сетчатки глаза.
«
"Платформа помогает врачам в диагностике заболеваний глаз, развивающихся при сахарном диабете, а также возрастных заболеваний сетчатки. ИИ выявляет заболевания на ранней стадии, когда пациент еще не имеет жалоб, а также пациентов, имеющих высокий риск потери зрения, которым срочно требуется сложное специализированное лечение", - говорит Каталевская.
Создатели платформы видят свои перспективы во внедрении технологии в широкую клиническую практику, чтобы пациенты, пришедшие на осмотр в городскую поликлинику, имели доступ к передовым технологиям.
Медицинские ИИ-разработки поддерживает и Фонд "Сколково"
(Группа ВЭБ.РФ), который выделяет специальные гранты на модернизацию программного обеспечения с применением алгоритмов ИИ. Так, один из резидентов "Сколково" уже в 19 регионах страны внедряет сервисы искусственного интеллекта, поддерживающие рабочий процесс врача при интерпретации диагностических исследований. Также в ряде регионов запускаются системы для анализа видеопотока в стационарах, отделениях реанимации и интенсивной терапии.
«
"Наибольший интерес сегодня вызывают сервисы для обработки исследований при диспансеризации населения – рентгенограмм грудной клетки, флюорограмм, маммограмм. При диспансеризации врачи обрабатывают большой поток исследований, не имеющих отклонений от нормы, что создает высокую рутинную нагрузку и повышает риск пропуска редкой патологии. Сервисы ИИ минимум на 30% экономят время и повышают качество диагностики", - поясняет генеральный директор компании Анна Мещерякова.
А решение "ИИ-Мониторинг" этого резидента позволяет в режиме реального времени анализировать видеопоток в стационарах и эффективно наблюдать даже за пациентами в тяжелом состоянии. С помощью алгоритмов компьютерного зрения система отслеживает нежелательные события и уведомляет о них. Благодаря чему скорость реакции на них медперсонала повышается в 50 раз, а число наступивших негативных событий сокращается до нуля.
По федеральному проекту "Искусственный интеллект"
Фондом содействия инновациям уже профинансировано свыше 850 проектов ИИ-разработчиков. До 13 мая открыт прием заявок на конкурсы для инноваторов в сфере искусственного интеллекта. Гранты до 8 млн рублей могут получить как физические, так и юридические лица. В свою очередь, за время действия федерального проекта Фондом "Сколково" поддержано 25 проектов пилотного внедрения ИИ-решений крупными заказчиками. Кроме этого, 12 исследовательских центров в сфере ИИ получили гранты на разработку прикладных технологических решений, обучение профильных специалистов и формирование дата-сетов.
Благодаря реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта к 2030 году численность выпускников вузов, освоивших образовательные программы по ИИ, вырастет до 15,5 тысяч человек в год. А доля работников, имеющих навыки использования ИИ, составит не менее 80%. Также ожидается, что к 2030 году доля отраслей с высоким уровнем готовности к внедрению ИИ достигнет 95%. При максимальных инвестициях дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ составит 11,2 триллиона рублей к 2030 году, прогнозируют эксперты.