https://ria.ru/20240401/intellekt-1936467309.html

Искусственный интеллект идет в медицину: успешные бизнес-решения в отрасли

Искусственный интеллект идет в медицину: успешные бизнес-решения в отрасли - РИА Новости, 01.04.2024

Искусственный интеллект идет в медицину: успешные бизнес-решения в отрасли

Области применения технологий на основе искусственного интеллекта быстро расширяются, в частности, умные технологии приходят на помощь врачам и пациентам... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:00

2024-04-01T09:00

2024-04-01T09:00

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Области применения технологий на основе искусственного интеллекта быстро расширяются, в частности, умные технологии приходят на помощь врачам и пациентам. Бизнес активно создает прикладные решения, помогающие оперативно выявлять заболевания, анализировать рентген и даже разрабатывать лекарства.Вложения в медицинские проекты обычно характеризуются высоким риском для инвесторов и достаточно долгой окупаемостью. Тем не менее, интерес бизнес-сообщества к таким проектам, в том числе к цифровым решениям для здравоохранения, постоянно растет. Инвесторы понимают, что спрос на услуги медицины будет высоким всегда. Ведь инвестиции в свое здоровье - долгосрочная перспектива.В России стартапы по цифровизации здравоохранения с применением искусственного интеллекта находят дополнительную поддержку на государственном уровне: ряд институтов развития инвестируют в такие проекты на разных стадиях, а разработчики получают гранты по федеральному проекту "Искусственный интеллект".В своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности и конкурентоспособности в области искусственного интеллекта, что позволит обеспечить "настоящий прорыв" в экономике и социальной сфере. Глава государства сообщил об утверждении обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, включающей участие ИИ в создании цифровых платформ для здравоохранения."Так, предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения. Например, на основе данных цифрового профиля он сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра, а доктор, семейный врач – оценить именно целостную картину здоровья человека, прогнозировать возникновение заболеваний, предотвращать осложнения, выбирать индивидуальную и потому наиболее эффективную тактику лечения", - указал в своем послании глава государства.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко обозначил основные глобальные тренды в сфере искусственного интеллекта. Первый тренд - стремление к технологическому суверенитету; второй - ужесточение борьбы за ИИ-специалистов; третий – движение к безопасному ИИ с упором на конкретного человека; четвертый – развитие больших языковых моделей и генеративного ИИ и пятый - рост экономического эффекта от использования ИИ.Как говорится в отчете Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации (НЦРИИ), в здравоохранении 36,4% организаций уже используют ИИ в своей деятельности, а 20,6% - планируют это сделать в ближайшее время.ТЕХНОЛОГИИ ИИ В МЕДИЦИНЕПрактически все основные технологии искусственного интеллекта сегодня находят применение в реальной практике организаций здравоохранения, повышая качество медицинских услуг и тем самым увеличивая продолжительность и качество жизни граждан. Интеллектуальные технологии помогают прогнозировать возникновение и развитие заболеваний, выявлять их на раннем этапе, что увеличивает шанс на успешное лечение.Также ИИ-решения упрощают работу врачей при профилактических обследованиях, помогают в подборе оптимальных дозировок лекарств и увеличивают точность хирургических вмешательств. В перспективе, как считают специалисты, решения на основе ИИ позволят создать средства и методы лечения, персонализированные под каждого отдельного пациента.Наиболее активно в медучреждениях внедряется технология компьютерного зрения, позволяющая находить закономерности и аномалии в изображениях, получаемых с помощью рентгена, КТ и МРТ. Другая технология на основе ИИ - предиктивная аналитика, дающая возможность путем изучения больших массивов данных обнаружить скрытые связи, повысить точность диагностики и подобрать индивидуальный план лечения. Еще одно направление – создание цифрового двойника пациента: на котором можно проверить различные методы лечения без риска навредить реальному больному. Также двойники используются при тестировании новых лекарств.В свою очередь, технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) помогают медперсоналу путем симуляции реальных обстоятельств осваивать новые навыки, без риска нанести травму пациенту или испортить оборудование. Также в медицине начинают активно использоваться чат-боты, голосовые ассистенты, интеллектуальные помощники, работающие на основе таких технологий ИИ, как обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений. Цифровые помощники освобождают квалифицированных медиков от выполнения рутинных задач и позволяют им полностью сосредоточиться на более сложных диагностических вопросах и лечении.УЖЕ В ДЕЛЕИскусственный интеллект в здравоохранении сегодня широко представлен действующими кейсами отечественных разработчиков. Так, при поддержке Фонда содействия инновациям российская компания разработала облачную офтальмологическую платформу на базе искусственного интеллекта.Медицинский директор компании-разработчика Евгения Каталевская рассказала РИА Новости, что в проекте используются сверточные нейронные сети, которые обучаются на размеченных специалистами данных и решают задачу сегментации признаков патологий на медицинских изображениях сетчатки глаза."Платформа помогает врачам в диагностике заболеваний глаз, развивающихся при сахарном диабете, а также возрастных заболеваний сетчатки. ИИ выявляет заболевания на ранней стадии, когда пациент еще не имеет жалоб, а также пациентов, имеющих высокий риск потери зрения, которым срочно требуется сложное специализированное лечение", - говорит Каталевская.Создатели платформы видят свои перспективы во внедрении технологии в широкую клиническую практику, чтобы пациенты, пришедшие на осмотр в городскую поликлинику, имели доступ к передовым технологиям.Медицинские ИИ-разработки поддерживает и Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), который выделяет специальные гранты на модернизацию программного обеспечения с применением алгоритмов ИИ. Так, один из резидентов "Сколково" уже в 19 регионах страны внедряет сервисы искусственного интеллекта, поддерживающие рабочий процесс врача при интерпретации диагностических исследований. Также в ряде регионов запускаются системы для анализа видеопотока в стационарах, отделениях реанимации и интенсивной терапии."Наибольший интерес сегодня вызывают сервисы для обработки исследований при диспансеризации населения – рентгенограмм грудной клетки, флюорограмм, маммограмм. При диспансеризации врачи обрабатывают большой поток исследований, не имеющих отклонений от нормы, что создает высокую рутинную нагрузку и повышает риск пропуска редкой патологии. Сервисы ИИ минимум на 30% экономят время и повышают качество диагностики", - поясняет генеральный директор компании Анна Мещерякова.А решение "ИИ-Мониторинг" этого резидента позволяет в режиме реального времени анализировать видеопоток в стационарах и эффективно наблюдать даже за пациентами в тяжелом состоянии. С помощью алгоритмов компьютерного зрения система отслеживает нежелательные события и уведомляет о них. Благодаря чему скорость реакции на них медперсонала повышается в 50 раз, а число наступивших негативных событий сокращается до нуля.По федеральному проекту "Искусственный интеллект" Фондом содействия инновациям уже профинансировано свыше 850 проектов ИИ-разработчиков. До 13 мая открыт прием заявок на конкурсы для инноваторов в сфере искусственного интеллекта. Гранты до 8 млн рублей могут получить как физические, так и юридические лица. В свою очередь, за время действия федерального проекта Фондом "Сколково" поддержано 25 проектов пилотного внедрения ИИ-решений крупными заказчиками. Кроме этого, 12 исследовательских центров в сфере ИИ получили гранты на разработку прикладных технологических решений, обучение профильных специалистов и формирование дата-сетов.Благодаря реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта к 2030 году численность выпускников вузов, освоивших образовательные программы по ИИ, вырастет до 15,5 тысяч человек в год. А доля работников, имеющих навыки использования ИИ, составит не менее 80%. Также ожидается, что к 2030 году доля отраслей с высоким уровнем готовности к внедрению ИИ достигнет 95%. При максимальных инвестициях дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ составит 11,2 триллиона рублей к 2030 году, прогнозируют эксперты.

https://ria.ru/20240313/ii-1932760631.html

https://radiosputnik.ru/20240220/disleksiya-1928516460.html

https://ria.ru/20240229/ii-1930121080.html

https://radiosputnik.ru/20240123/ii-1923080592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир путин, дмитрий чернышенко, сколково, россия, ии, искусственный интеллект (ии), программисты ии, медицина