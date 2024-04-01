https://ria.ru/20240401/inomarki-1937020266.html

Эксперт предсказал подорожание иномарок, которые ввозят из ЕАЭС

Эксперт предсказал подорожание иномарок, которые ввозят из ЕАЭС - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперт предсказал подорожание иномарок, которые ввозят из ЕАЭС

Новые и подержанные иномарки в РФ, ввозимые из стран ЕАЭС, могут подорожать на 10-20% на фоне изменений правил их ввоза, таким мнением с РИА Новости поделился... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:38

2024-04-01T08:38

2024-04-01T08:38

авто

россия

киргизия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Новые и подержанные иномарки в РФ, ввозимые из стран ЕАЭС, могут подорожать на 10-20% на фоне изменений правил их ввоза, таким мнением с РИА Новости поделился эксперт, президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов. Правительство РФ ужесточило контроль за уплатой таможенной пошлины импортных автомобилей: с 1 апреля все недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости машин, ввозимых из ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора. Ранее при растаможке автомобиля в странах ЕАЭС (в основном в Киргизии) иногда указывалась заниженная стоимость, соответственно и налоги уплачивались в меньшем объеме. Далее эти автомобили привозились для продажи в РФ, стоили они дешевле, чем у официальных дилеров. "Теперь все машины, растаможенные в странах ЕАЭС, будут проверяться на корректность заявленной стоимости. Если таковую признают заниженной, то с владельцев будет взиматься доплата. Ожидается, что цены на новые и подержанные авто в результате этих изменений вырастут минимум на 10-20%. С другой стороны, для покупателей это будет понятное ценообразование – не будет ситуаций, когда владелец приобретает машину в другой стране, а уже в России ей аннулируют ПТС. Плохо ли таким образом "доплачивать за спокойствие" или хорошо – решать покупателям, но порядка на рынке точно станет больше", - отметил он. По словам автоэксперта Максима Кадакова, всего по серым схемам в РФ ввозилось порядка 15% автомобилей. Увеличение стоимости коснется именно их, ценник на машины, ввезенные напрямую, с уплатой всех налоговых платежей - не изменится. "Машины, которые с занижением таможенных платежей ввозились, - конечно, они все подорожают. Самый яркий пример - Geely Mongaro. Их было продано за первые 2 месяца этого года 8 тысяч штук, это очень много, больше, чем Niva и Vesta. Вот эти все машины "альтернативщики" продавали за 4 миллиона, хотя у официальных дилеров они стоили чуть дешевле 5 миллионов. Если таможня закрутит гайки с 1 апреля - то они будут стоить все равно дешевле официальных, но уже тысяч на триста, не на миллион. Но эта машина без заводской гарантии и не русифицированная" - привел пример он.

https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html

https://ria.ru/20240313/avto-1932619214.html

россия

киргизия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, киргизия, евразийский экономический союз