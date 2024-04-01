https://ria.ru/20240401/ii-1937137267.html

В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы

В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы - РИА Новости, 01.04.2024

В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы

Министерство обороны Южной Кореи открыло центр по исследованию и внедрению передовых разработок в сфере искусственного интеллекта в вооруженные силы страны,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:34

2024-04-01T15:34

2024-04-01T15:34

в мире

технологии

южная корея

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи открыло центр по исследованию и внедрению передовых разработок в сфере искусственного интеллекта в вооруженные силы страны, сообщило оборонное ведомство. "Министерство обороны 1 апреля провело церемонию открытия Центра ИИ в сфере обороны в Институте научных исследований в сфере обороны... Выступавший в роли хозяина данной церемонии министр обороны Син Вон Сик заявил, что запуск Центра ИИ в сфере обороны является краеугольным камнем в деле ускорения строительства мощной в научно-техническом отношении армии. Получив благодаря искусственному интеллекту ключевой компонент передовых вооруженных сил, (Южная Корея) будет выстраивать свои подавляющие оборонные возможности для обеспечения концепции "мир на основе силы", - говорится в сообщении министерства. Глава южнокорейского оборонного ведомства подчеркнул, что новый центр призван играть роль мозгового треста и места сосредоточения всех научно-технических и исследовательско-конструкторских разработок в сфере ИИ. В нем будут работать порядка 110 человек: как имеющие соответствующие технические компетенции ученые из гражданских НИИ, так и кадровые военные. Они будут разрабатывать ключевые технологии для построения комплексных управляемых и беспилотных систем на основе искусственного интеллекта, а также оказывать поддержку в составлении технических планов по внедрению ИИ в вооруженных силах и укреплять взаимодействие с промышленностью, учебными и исследовательскими заведениями для применения гражданских разработок в военной сфере. Ожидается, что в первую очередь центр займется применением технологий ИИ для улучшения условий прохождения военной службы, после чего перейдет с созданию боевых систем и систем командования и управления, которые будут оказывать помощь командирам в принятии решений на основе эффективного сбора и анализа информации с поля боя.

https://ria.ru/20240329/ii-1936527360.html

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, южная корея