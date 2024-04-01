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В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы - РИА Новости, 01.04.2024
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15:34 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ii-1937137267.html
В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы
В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы - РИА Новости, 01.04.2024
В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы
Министерство обороны Южной Кореи открыло центр по исследованию и внедрению передовых разработок в сфере искусственного интеллекта в вооруженные силы страны,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:34
2024-04-01T15:34
в мире
технологии
южная корея
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи открыло центр по исследованию и внедрению передовых разработок в сфере искусственного интеллекта в вооруженные силы страны, сообщило оборонное ведомство. "Министерство обороны 1 апреля провело церемонию открытия Центра ИИ в сфере обороны в Институте научных исследований в сфере обороны... Выступавший в роли хозяина данной церемонии министр обороны Син Вон Сик заявил, что запуск Центра ИИ в сфере обороны является краеугольным камнем в деле ускорения строительства мощной в научно-техническом отношении армии. Получив благодаря искусственному интеллекту ключевой компонент передовых вооруженных сил, (Южная Корея) будет выстраивать свои подавляющие оборонные возможности для обеспечения концепции "мир на основе силы", - говорится в сообщении министерства. Глава южнокорейского оборонного ведомства подчеркнул, что новый центр призван играть роль мозгового треста и места сосредоточения всех научно-технических и исследовательско-конструкторских разработок в сфере ИИ. В нем будут работать порядка 110 человек: как имеющие соответствующие технические компетенции ученые из гражданских НИИ, так и кадровые военные. Они будут разрабатывать ключевые технологии для построения комплексных управляемых и беспилотных систем на основе искусственного интеллекта, а также оказывать поддержку в составлении технических планов по внедрению ИИ в вооруженных силах и укреплять взаимодействие с промышленностью, учебными и исследовательскими заведениями для применения гражданских разработок в военной сфере. Ожидается, что в первую очередь центр займется применением технологий ИИ для улучшения условий прохождения военной службы, после чего перейдет с созданию боевых систем и систем командования и управления, которые будут оказывать помощь командирам в принятии решений на основе эффективного сбора и анализа информации с поля боя.
https://ria.ru/20240329/ii-1936527360.html
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в мире, технологии, южная корея
В мире, Технологии, Южная Корея
В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы

Минобороны Южной Кореи открыло центр по внедрению ИИ

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи открыло центр по исследованию и внедрению передовых разработок в сфере искусственного интеллекта в вооруженные силы страны, сообщило оборонное ведомство.
«
"Министерство обороны 1 апреля провело церемонию открытия Центра ИИ в сфере обороны в Институте научных исследований в сфере обороны... Выступавший в роли хозяина данной церемонии министр обороны Син Вон Сик заявил, что запуск Центра ИИ в сфере обороны является краеугольным камнем в деле ускорения строительства мощной в научно-техническом отношении армии. Получив благодаря искусственному интеллекту ключевой компонент передовых вооруженных сил, (Южная Корея) будет выстраивать свои подавляющие оборонные возможности для обеспечения концепции "мир на основе силы", - говорится в сообщении министерства.
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Глава южнокорейского оборонного ведомства подчеркнул, что новый центр призван играть роль мозгового треста и места сосредоточения всех научно-технических и исследовательско-конструкторских разработок в сфере ИИ. В нем будут работать порядка 110 человек: как имеющие соответствующие технические компетенции ученые из гражданских НИИ, так и кадровые военные. Они будут разрабатывать ключевые технологии для построения комплексных управляемых и беспилотных систем на основе искусственного интеллекта, а также оказывать поддержку в составлении технических планов по внедрению ИИ в вооруженных силах и укреплять взаимодействие с промышленностью, учебными и исследовательскими заведениями для применения гражданских разработок в военной сфере.
Ожидается, что в первую очередь центр займется применением технологий ИИ для улучшения условий прохождения военной службы, после чего перейдет с созданию боевых систем и систем командования и управления, которые будут оказывать помощь командирам в принятии решений на основе эффективного сбора и анализа информации с поля боя.
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