В Южной Корее открыли центр по внедрению ИИ в вооруженные силы
Минобороны Южной Кореи открыло центр по внедрению ИИ
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи открыло центр по исследованию и внедрению передовых разработок в сфере искусственного интеллекта в вооруженные силы страны, сообщило оборонное ведомство.
«
"Министерство обороны 1 апреля провело церемонию открытия Центра ИИ в сфере обороны в Институте научных исследований в сфере обороны... Выступавший в роли хозяина данной церемонии министр обороны Син Вон Сик заявил, что запуск Центра ИИ в сфере обороны является краеугольным камнем в деле ускорения строительства мощной в научно-техническом отношении армии. Получив благодаря искусственному интеллекту ключевой компонент передовых вооруженных сил, (Южная Корея) будет выстраивать свои подавляющие оборонные возможности для обеспечения концепции "мир на основе силы", - говорится в сообщении министерства.
ИИ может заменить машинистов и пилотов, считают эксперты
29 марта, 08:37
Глава южнокорейского оборонного ведомства подчеркнул, что новый центр призван играть роль мозгового треста и места сосредоточения всех научно-технических и исследовательско-конструкторских разработок в сфере ИИ. В нем будут работать порядка 110 человек: как имеющие соответствующие технические компетенции ученые из гражданских НИИ, так и кадровые военные. Они будут разрабатывать ключевые технологии для построения комплексных управляемых и беспилотных систем на основе искусственного интеллекта, а также оказывать поддержку в составлении технических планов по внедрению ИИ в вооруженных силах и укреплять взаимодействие с промышленностью, учебными и исследовательскими заведениями для применения гражданских разработок в военной сфере.
Ожидается, что в первую очередь центр займется применением технологий ИИ для улучшения условий прохождения военной службы, после чего перейдет с созданию боевых систем и систем командования и управления, которые будут оказывать помощь командирам в принятии решений на основе эффективного сбора и анализа информации с поля боя.
Кто победил Гитлера? Вопрос не для искусственного интеллекта
5 февраля, 08:00