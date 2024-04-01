https://ria.ru/20240401/grivna-1937191909.html

Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист

Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист - РИА Новости, 01.04.2024

Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист

Украинская гривна в марте вошла в десятку самых слабых валют мира, заняв седьмое место, сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин в Facebook*. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:16

2024-04-01T19:16

2024-04-01T19:49

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинская гривна в марте вошла в десятку самых слабых валют мира, заняв седьмое место, сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин в Facebook*."На первом месте египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару нигерийская наира и кенийский шиллинг", — написал экономист.По его информации, в марте украинская гривна потеряла 2,65% по отношению к доллару. Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на уровне 38,99 за доллар. Украинский регулятор с конца июля 2023 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, экономика, в мире