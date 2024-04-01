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Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист - РИА Новости, 01.04.2024
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19:16 01.04.2024 (обновлено: 19:49 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/grivna-1937191909.html
Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист
Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист - РИА Новости, 01.04.2024
Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист
Украинская гривна в марте вошла в десятку самых слабых валют мира, заняв седьмое место, сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин в Facebook*. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:16
2024-04-01T19:49
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинская гривна в марте вошла в десятку самых слабых валют мира, заняв седьмое место, сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин в Facebook*.&quot;На первом месте египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару нигерийская наира и кенийский шиллинг&quot;, — написал экономист.По его информации, в марте украинская гривна потеряла 2,65% по отношению к доллару. Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на уровне 38,99 за доллар. Украинский регулятор с конца июля 2023 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, экономика, в мире
Россия, Украина, Экономика, В мире
Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, заявил украинский экономист

Украинский экономист: в марте гривна потеряла 2,65% по отношению к доллару

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монета гривны Украины
Денежные купюры и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Украинская гривна в марте вошла в десятку самых слабых валют мира, заняв седьмое место, сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин в Facebook*.
«

"На первом месте египетский фунт, который в марте потерял почти 35%. В лидерах роста к доллару нигерийская наира и кенийский шиллинг", — написал экономист.

По его информации, в марте украинская гривна потеряла 2,65% по отношению к доллару.
Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на уровне 38,99 за доллар.
Украинский регулятор с конца июля 2023 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 за доллар. А в октябре заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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