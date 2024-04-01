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Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" - РИА Новости, 01.04.2024
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20:45 01.04.2024 (обновлено: 21:22 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/gornyak-1937204827.html
Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская"
Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" - РИА Новости, 01.04.2024
Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская"
Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:45
2024-04-01T21:22
происшествия
свердловская область
краснотурьинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона."По информации из Краснотурьинска – да, погиб, подтверждаю. Один из рабочих в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб", – пояснили агентству в пресс-службе минздрава."Один рабочий погиб, информацию подтверждаем", – также заявили журналистам в пресс-службе шахты.Ранее пресс-служба шахты информировала, что в понедельник около 17.00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы. Пятеро рабочих находились в шахте в момент обрушения горной породы, позже четверо были переданы медикам, еще одного искали, уточняли в организации.После ЧП региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В МВД журналистам поясняли, что трое пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медпомощь, четвертому рабочему госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20240401/pogibshiy-1937207682.html
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937205307.html
свердловская область
краснотурьинск
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происшествия, свердловская область, краснотурьинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Краснотурьинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская"

В Свердловской области один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Один горняк погиб из-за обвала в шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
«
"По информации из Краснотурьинска – да, погиб, подтверждаю. Один из рабочих в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб", – пояснили агентству в пресс-службе минздрава.
В шахте - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Тело погибшего в шахте "Северопесчанская" рабочего подняли на поверхность
Вчера, 21:16
«
"Один рабочий погиб, информацию подтверждаем", – также заявили журналистам в пресс-службе шахты.
Ранее пресс-служба шахты информировала, что в понедельник около 17.00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы. Пятеро рабочих находились в шахте в момент обрушения горной породы, позже четверо были переданы медикам, еще одного искали, уточняли в организации.
После ЧП региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В МВД журналистам поясняли, что трое пострадавших доставлены в больницу, где им оказывается медпомощь, четвертому рабочему госпитализация не потребовалась.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
СК завел уголовное дело после ЧП в шахте "Северопесчанская"
Вчера, 20:54
 
ПроисшествияСвердловская областьКраснотурьинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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