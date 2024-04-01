https://ria.ru/20240401/gaz-1937013560.html

Стало известно, сколько Россия заработала с начала продажи газа за рубли

Стало известно, сколько Россия заработала с начала продажи газа за рубли - РИА Новости, 01.04.2024

Стало известно, сколько Россия заработала с начала продажи газа за рубли

Россия за почти два года с начала действия указа президента о продаже недружественным странам природного газа за рубли, получила за счет поставок в европейские... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T06:07

2024-04-01T06:07

2024-04-01T08:05

экономика

россия

европа

венгрия

владимир путин

евростат

оон

газпромбанк

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия за почти два года с начала действия указа президента о продаже недружественным странам природного газа за рубли, получила за счет поставок в европейские недружественные страны как минимум 2,3 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных Евростата и платформы ООН Comtrade. Так, с апреля 2022 года по январь этого года (более поздних данных сейчас нет) Москва получила от ЕС 31 миллиард евро за поставки трубопроводного газа, или 2,2 триллиона рублей. Еще примерно на 920 миллионов евро, или на 66 миллиардов рублей, было продано газа другим недружественным странам в Европе. Крупнейшими покупателями трубопроводного газа среди этих стран были Венгрия (769 миллиардов рублей), Италия (655 миллиардов), Греция (328 миллиардов) и Словакия (310 миллиардов рублей). При этом часть крупных импортеров статистику по торговле газом не раскрывают, в том числе Германия и Австрия. Президент Владимир Путин в марте 2022 года заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ, который ввел новую схему оплаты с 1 апреля 2022 года. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета — валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".

https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932669306.html

https://ria.ru/20240304/gas-1931103972.html

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экономика, россия, европа, венгрия, владимир путин, евростат, оон, газпромбанк