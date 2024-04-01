https://ria.ru/20240401/fssp-1937118523.html

Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России

Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России - РИА Новости, 01.04.2024

Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России

Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ Сергея... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:38

2024-04-01T14:38

2024-04-01T15:11

политика

россия

владимир путин

сергей белоусов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ Сергея Белоусова, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240215/naznachenie-1927661260.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, сергей белоусов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)