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Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России - РИА Новости, 01.04.2024
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России
Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ Сергея... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:38
2024-04-01T14:38
2024-04-01T15:11
политика
россия
владимир путин
сергей белоусов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ Сергея Белоусова, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240215/naznachenie-1927661260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, сергей белоусов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Белоусов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России
Путин освободил генерала Сергея Белоусова от должности замглавы ФССП