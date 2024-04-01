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Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России - РИА Новости, 01.04.2024
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14:38 01.04.2024 (обновлено: 15:11 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/fssp-1937118523.html
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России - РИА Новости, 01.04.2024
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России
Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ Сергея... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:38
2024-04-01T15:11
политика
россия
владимир путин
сергей белоусов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ Сергея Белоусова, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.
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политика, россия, владимир путин, сергей белоусов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Белоусов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России

Путин освободил генерала Сергея Белоусова от должности замглавы ФССП

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ Сергея Белоусова, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.
Алексей Рагозин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России
15 февраля, 19:19
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСергей БелоусовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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