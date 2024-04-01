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В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации - РИА Новости, 01.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:58 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/fondkino-1937043612.html
В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации
В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации - РИА Новости, 01.04.2024
В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации
В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации для в системного финансирования производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:58
2024-04-01T10:58
культура
россия
ольга любимова
федор бондарчук
национальная медиа группа
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации для в системного финансирования производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.&quot;В России будет создан Коммерческий фонд развития кино и анимации… Холдинг НМГ (Национальная Медиа Группа - ред.) и Российский фонд прямых инвестиций планируют вложить до восьми миллиардов рублей в создание совместного Фонда&quot;, - написала глава ведомства.По её словам, главная задача фонда будет заключаться в системном финансировании производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе. Национальная Медиа Группа будет обеспечивать первоначальную экспертизу отбора проектов. Окончательное решение о финансировании будет принимать контентный комитет Фонда, который возглавит Федор Бондарчук. Предполагается, что Коммерческий фонд развития кино и анимации поможет сократить время на поиск инвесторов. Отечественный кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами. Кинематографисты смогут реализовывать более технологически продвинутые картины, добавила министр.
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россия, ольга любимова, федор бондарчук, национальная медиа группа , российский фонд прямых инвестиций
Культура, Россия, Ольга Любимова, Федор Бондарчук, Национальная Медиа Группа , Российский фонд прямых инвестиций
В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации

Любимова: в России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России создадут Коммерческий фонд развития кино и анимации для в системного финансирования производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
«

"В России будет создан Коммерческий фонд развития кино и анимации… Холдинг НМГ (Национальная Медиа Группа - ред.) и Российский фонд прямых инвестиций планируют вложить до восьми миллиардов рублей в создание совместного Фонда", - написала глава ведомства.

По её словам, главная задача фонда будет заключаться в системном финансировании производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе.
Национальная Медиа Группа будет обеспечивать первоначальную экспертизу отбора проектов. Окончательное решение о финансировании будет принимать контентный комитет Фонда, который возглавит Федор Бондарчук.
Предполагается, что Коммерческий фонд развития кино и анимации поможет сократить время на поиск инвесторов. Отечественный кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами. Кинематографисты смогут реализовывать более технологически продвинутые картины, добавила министр.
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КультураРоссияОльга ЛюбимоваФедор БондарчукНациональная Медиа ГруппаРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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