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В ФНС назвали число россиян со счетами за рубежом
В ФНС назвали число россиян со счетами за рубежом - РИА Новости, 01.04.2024
В ФНС назвали число россиян со счетами за рубежом
Федеральной налоговой службе известно о более чем 500 тысячах российских резидентов с 1,8 миллиона зарубежных счетов, сообщает газета РБК. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T02:07
2024-04-01T02:07
2024-04-01T11:42
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральной налоговой службе известно о более чем 500 тысячах российских резидентов с 1,8 миллиона зарубежных счетов, сообщает газета РБК. "По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе (ФНС) было известно о 539,1 тысяч налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом... В рамках автообмена налоговой информацией в 2023 году ФНС получила данные о 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов", – пишет газета со ссылкой на презентацию "Итоги деятельности ФНС России". По данным газеты, в презентации уточняется, что число зарубежных счетов российских налоговых резидентов выросло на 164%. Газета отмечает, что в презентации не указан год, взятый за базу сравнения, "но по умолчанию это должен быть предыдущий год".
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В ФНС назвали число россиян со счетами за рубежом
ФНС: зарубежные счета имеются у 539 тысяч российских резидентов