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В Госдуме предложили возродить Федеральную миграционную службу - РИА Новости, 01.04.2024
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12:21 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/fms-1937069834.html
В Госдуме предложили возродить Федеральную миграционную службу
В Госдуме предложили возродить Федеральную миграционную службу - РИА Новости, 01.04.2024
В Госдуме предложили возродить Федеральную миграционную службу
Необходимо создать министерство национальной политики, подчиняющееся президенту, а также федеральную миграционную службу, которая, возможно, будет под... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:21
2024-04-01T12:21
россия
госдума рф
федеральная миграционная служба рф
геннадий семигин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Необходимо создать министерство национальной политики, подчиняющееся президенту, а также федеральную миграционную службу, которая, возможно, будет под ведомством этого министерства, заявил РИА Новости председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин. Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой источники, власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. "В течение двух последних лет мы предлагаем разные инициативы по развитию национальной политики... Одной из них является создание министерства национальной политики. Министерство должно подчиняться президенту страны напрямую. Мы также считаем крайне необходимым создание федеральной миграционной службы. На наш взгляд, её подчиненность либо создаваемому министерству по национальной политике либо кому-то ещё - вопрос дискуссионный", - сказал Семигин. Он добавил, что целью создания такого министерства является концентрация всех полномочий, функций, ресурсов в сфере национальной политики. Министерство должно стать главным идеологом и организатором государственной национальной политики, отметил парламентарий. "Министерство должно подчиняться напрямую президенту, потому что эффективность реализации нацполитики - залог в целом национальной безопасности нашей страны", - пояснил Семигин. Создание федеральной миграционной службы в свою очередь должно объединить все возможные направления и функциональные возможности в этой сфере, заключил он. В декабре прошлого года член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод отмечал, что стоит задуматься о возвращении Федеральной миграционной службы, несмотря на то, что министерство внутренних дел справляется со своими задачами, вопросы адаптации и интеграции мигрантов, по его словам, "пока еще провисают". Федеральная миграционная служба (ФМС России), существовавшая до 2016 года, была федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, правоприменительные функции, функции по федеральному государственному контролю (надзору) и предоставлению (исполнению) государственных услуг (функций) в сфере миграции. В 2016 году ФМС была упразднена, ее функции и полномочия были переданы МВД РФ.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html
https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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россия, госдума рф, федеральная миграционная служба рф, геннадий семигин, общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная миграционная служба РФ, Геннадий Семигин, Общество
В Госдуме предложили возродить Федеральную миграционную службу

Депутат предложил создать Министерство национальной политики и возродить ФМС

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Необходимо создать министерство национальной политики, подчиняющееся президенту, а также федеральную миграционную службу, которая, возможно, будет под ведомством этого министерства, заявил РИА Новости председатель комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин.
Как писали ранее "Ведомости" со ссылкой источники, власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику.
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"В течение двух последних лет мы предлагаем разные инициативы по развитию национальной политики... Одной из них является создание министерства национальной политики. Министерство должно подчиняться президенту страны напрямую. Мы также считаем крайне необходимым создание федеральной миграционной службы. На наш взгляд, её подчиненность либо создаваемому министерству по национальной политике либо кому-то ещё - вопрос дискуссионный", - сказал Семигин.
Он добавил, что целью создания такого министерства является концентрация всех полномочий, функций, ресурсов в сфере национальной политики. Министерство должно стать главным идеологом и организатором государственной национальной политики, отметил парламентарий.
"Министерство должно подчиняться напрямую президенту, потому что эффективность реализации нацполитики - залог в целом национальной безопасности нашей страны", - пояснил Семигин. Создание федеральной миграционной службы в свою очередь должно объединить все возможные направления и функциональные возможности в этой сфере, заключил он.
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Федеральная миграционная служба (ФМС России), существовавшая до 2016 года, была федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, правоприменительные функции, функции по федеральному государственному контролю (надзору) и предоставлению (исполнению) государственных услуг (функций) в сфере миграции. В 2016 году ФМС была упразднена, ее функции и полномочия были переданы МВД РФ.
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