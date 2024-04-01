https://ria.ru/20240401/figurant-1937189685.html
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:05
2024-04-01T19:05
2024-04-01T19:19
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Наталия Дударь.Подозреваемый общался с судом через переводчика. На опросе он сообщил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию в России, но не помнит адреса.Основная часть судебного заседания проходила в закрытом от публики режиме по просьбе следователя.По данным СК, Юсуфзода за несколько дней до теракта перечислил деньги "для <...> проживания террористов". Часть суммы он перевел одному из исполнителей теракта уже после нападения.Как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзоду 26 марта арестовали на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.Таким образом, сейчас в деле десять обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы. Статья предусматривает пожизненное заключение.По последним данным МЧС, в теракте погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240401/terakt-1937099697.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240401/krokus-1937046224.html
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происшествия, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзоду, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Наталия Дударь.
Подозреваемый общался с судом через переводчика. На опросе он сообщил, что является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Возможно, имел временную регистрацию в России, но не помнит адреса.
Основная часть судебного заседания проходила в закрытом от публики режиме по просьбе следователя.
По данным СК, Юсуфзода за несколько дней до теракта перечислил деньги "для <...> проживания террористов". Часть суммы он перевел одному из исполнителей теракта уже после нападения.
Как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзоду 26 марта арестовали на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.
Таким образом, сейчас в деле десять обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы. Статья предусматривает пожизненное заключение.
По последним данным МЧС, в теракте погибли 144 человека.