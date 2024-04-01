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Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:37 01.04.2024 (обновлено: 19:18 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/figurant-1937184135.html
Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана
Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана - РИА Новости, 01.04.2024
Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана
Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода заявил, что является гражданином Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:37
2024-04-01T19:18
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
происшествия
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода заявил, что является гражданином Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Таджикистан", - заявил он на вопрос судьи Наталии Дударь.Он добавил, что зарегистрирован также в Таджикистане, но имел и временные регистрации в Москве, адреса которых не помнит. До задержания неофициально работал на стройке разнорабочим.Сегодня рассматривается вопрос о его аресте.По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html
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4.7
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60
353
60
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде
Десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд для избрания меры пресечения
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таджикистан, происшествия, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Происшествия, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана

Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" является гражданином Таджикистана

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода заявил, что является гражданином Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Таджикистан", - заявил он на вопрос судьи Наталии Дударь.
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Он добавил, что зарегистрирован также в Таджикистане, но имел и временные регистрации в Москве, адреса которых не помнит. До задержания неофициально работал на стройке разнорабочим.
Сегодня рассматривается вопрос о его аресте.
По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.
Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТаджикистанПроисшествияКрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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