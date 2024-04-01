https://ria.ru/20240401/figurant-1937184135.html

Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана

Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана - РИА Новости, 01.04.2024

Десятый фигурант дела о теракте является гражданином Таджикистана

Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода заявил, что является гражданином Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:37

2024-04-01T18:37

2024-04-01T19:18

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

происшествия

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант дела теракте в "Крокусе" Якубджони Юсуфзода заявил, что является гражданином Таджикистана, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы."Таджикистан", - заявил он на вопрос судьи Наталии Дударь.Он добавил, что зарегистрирован также в Таджикистане, но имел и временные регистрации в Москве, адреса которых не помнит. До задержания неофициально работал на стройке разнорабочим.Сегодня рассматривается вопрос о его аресте.По данным СК, данный фигурант за несколько дней до теракта через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги "для обеспечения проживания террористов". Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления. Таким образом, всего в деле сейчас десять обвиняемых, всем им вменяют совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает пожизненное лишение свободы.Кроме того, как следует из картотеки столичных судебных дел, Юсуфзода 26 марта был арестован столичным судом на 12 суток за неповиновение полиции при проверке документов.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240401/krokus-1937175068.html

таджикистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде Десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд для избрания меры пресечения 2024-04-01T18:37 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, происшествия, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)