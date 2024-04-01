https://ria.ru/20240401/figurant-1937169076.html

Фигуранта по "Крокусу" Юсуфзоду 25 марта задержали за неповиновение полиции

Фигуранта по "Крокусу" Юсуфзоду 25 марта задержали за неповиновение полиции - РИА Новости, 01.04.2024

Фигуранта по "Крокусу" Юсуфзоду 25 марта задержали за неповиновение полиции

Десятый фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" 25 марта был, предположительно, задержан за неповиновение сотрудникам полиции, а позднее... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:31

2024-04-01T17:31

2024-04-01T18:38

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Десятый фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" 25 марта был, предположительно, задержан за неповиновение сотрудникам полиции, а позднее арестован на 12 суток, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."В результате в отношении Юсуфзоды Якубджони Давлатхон 25 марта был составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 12 суток", - сказал собеседник агентства.По словам собеседника, фигуранта 25 марта пытались остановить сотрудники полиции для проверки документов, однако он, увидев их, попытался скрыться, но безуспешно.По административному протоколу Юсуфзода признал вину, отметил источник. Предположительно, сейчас фигурант находится в спецприемнике.Информация об административном аресте за неповиновении сотрудникам полиции десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" значится и на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.Ранее СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует перед судом об аресте десятого фигуранта уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, он через свою банковскую карту перечислил деньги на проживание террористов, часть была переведена за несколько дней до теракта, часть - уже после. Юсуфзоде предъявлено обвинение по статье о теракте.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

https://ria.ru/20240401/krokus-1937021396.html

https://ria.ru/20240331/krokus-1936925035.html

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происшествия, москва, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)