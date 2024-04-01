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В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках - РИА Новости, 01.04.2024
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13:38 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/feyki-1937095828.html
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках - РИА Новости, 01.04.2024
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках
Уголовные дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* поступили в Гагаринский... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:38
2024-04-01T13:38
россия
москва
анатолий чубайс
правое дело
происшествия
леонид гозман*
константин сонин*
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уголовные дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* поступили в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрированы уголовные дела в отношении Гозмана Л.Я.* и Сонина К.И.*",- говорится в картотеке. Отмечается, что дата первого заседания пока не назначена. Гозмана* и Сонина* заочно арестовали 20 февраля сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке Гагаринского суда Москвы, обоим вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе рассмотрения ходатайств о заочном аресте в суде сообщили, что поводом для возбуждения уголовных дел послужили их тексты в личных социальных сетях с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Их интересы представляет адвокат Михаил Бирюков, он сообщил, что Гозман и Сонин виновными себя не считают. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.* Лица, признанные в России иноагентами
https://ria.ru/20240226/arest-1929667642.html
https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936652705.html
https://ria.ru/20240220/gozman-1928393732.html
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россия, москва, анатолий чубайс, правое дело, происшествия, леонид гозман*, константин сонин*
Россия, Москва, Анатолий Чубайс, Правое дело, Происшествия, Леонид Гозман*, Константин Сонин*
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках

В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках в отношении армии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман*
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Леонид Гозман*. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уголовные дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* поступили в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрированы уголовные дела в отношении Гозмана Л.Я.* и Сонина К.И.*",- говорится в картотеке.
Павел Андреевич Мунтян (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Суд заочно арестовал создателя персонажа Mr. Freeman Мунтяна*
26 февраля, 23:55
Отмечается, что дата первого заседания пока не назначена.
Гозмана* и Сонина* заочно арестовали 20 февраля сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Согласно картотеке Гагаринского суда Москвы, обоим вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.
В ходе рассмотрения ходатайств о заочном аресте в суде сообщили, что поводом для возбуждения уголовных дел послужили их тексты в личных социальных сетях с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
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Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом
29 марта, 14:43
Их интересы представляет адвокат Михаил Бирюков, он сообщил, что Гозман и Сонин виновными себя не считают.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело".
Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.
* Лица, признанные в России иноагентами
Общественный деятель Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иноагентов) - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Гозмана* заочно арестовали за фейки об армии
20 февраля, 10:34
 
РоссияМоскваАнатолий ЧубайсПравое делоПроисшествияЛеонид Гозман*Константин Сонин*
 
 
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