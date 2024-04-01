https://ria.ru/20240401/feyki-1937095828.html
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках - РИА Новости, 01.04.2024
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках
Уголовные дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* поступили в Гагаринский... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:38
2024-04-01T13:38
2024-04-01T13:38
россия
москва
анатолий чубайс
правое дело
происшествия
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константин сонин*
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уголовные дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* поступили в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрированы уголовные дела в отношении Гозмана Л.Я.* и Сонина К.И.*",- говорится в картотеке. Отмечается, что дата первого заседания пока не назначена. Гозмана* и Сонина* заочно арестовали 20 февраля сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке Гагаринского суда Москвы, обоим вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе рассмотрения ходатайств о заочном аресте в суде сообщили, что поводом для возбуждения уголовных дел послужили их тексты в личных социальных сетях с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче. Их интересы представляет адвокат Михаил Бирюков, он сообщил, что Гозман и Сонин виновными себя не считают. Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил" и "Правое дело". Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.* Лица, признанные в России иноагентами
https://ria.ru/20240226/arest-1929667642.html
https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936652705.html
https://ria.ru/20240220/gozman-1928393732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, анатолий чубайс, правое дело, происшествия, леонид гозман*, константин сонин*
Россия, Москва, Анатолий Чубайс, Правое дело, Происшествия, Леонид Гозман*, Константин Сонин*
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках
В суд передали дела против Гозмана* и Сонина* о фейках в отношении армии
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уголовные дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ в отношении политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина* поступили в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрированы уголовные дела в отношении Гозмана Л.Я.* и Сонина К.И.*",- говорится в картотеке.
Отмечается, что дата первого заседания пока не назначена.
Гозмана* и Сонина* заочно арестовали 20 февраля сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Согласно картотеке Гагаринского суда Москвы, обоим вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.
В ходе рассмотрения ходатайств о заочном аресте в суде сообщили, что поводом для возбуждения уголовных дел послужили их тексты в личных социальных сетях с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
Их интересы представляет адвокат Михаил Бирюков, он сообщил, что Гозман и Сонин виновными себя не считают.
Гозман* - российский политик либерального толка, некогда советник Егора Гайдара
и Анатолия Чубайса
, активный участник политических процессов в России с середины 90-х. Один из бывших руководителей партий "Союз правых сил
" и "Правое дело
".
Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета
.
* Лица, признанные в России иноагентами