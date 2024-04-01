https://ria.ru/20240401/ekzamen-1937003527.html

В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права - РИА Новости, 01.04.2024

В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права

Для сдачи экзамена на водительское удостоверение в России теперь нужен СНИЛС, а повестка в военкомат не позволит получить права, соответствующее постановление... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:31

2024-04-01T00:31

2024-04-01T00:31

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авто

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Для сдачи экзамена на водительское удостоверение в России теперь нужен СНИЛС, а повестка в военкомат не позволит получить права, соответствующее постановление правительства вступило с силу в понедельник. Полгода до пересдачи Срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для тех, кто не сдал его три и более раз: теперь пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев. "Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, – не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена", – говорится в постановлении. Аналогичные правила распространяются на пересдачу практического экзамена. Ученики автошкол теперь будут допущены к экзаменам только в том случае, если школа получит лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям. За этим будет следить ГИБДД. Нужен СНИЛСВ постановлении отмечается, что теперь для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидат должен предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета. Исключения – когда заявителями являются сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при МИД РФ, и также члены их семей. Также исключения – иностранцы, не имеющие СНИЛС. В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать его самостоятельно. Также теперь необходимо предоставлять заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав. Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения. Повестка не даст получить права "Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя", – говорится в постановлении. Уточняется, что процедура будет приостановлена до момента, пока кандидат не предоставит действительный документ. Также с 1 апреля приостанавливается выдача водительских прав или экзамен, если истек срок медицинского заключения и если кандидат заявит в ГИБДД, что не может прийти в назначенный день. Кроме того, в постановлении указывается, что экзамен и выдача прав могут быть приостановлены, если в отношении кандидата приняты временные меры для обеспечения его явки в военкомат по повестке. Зарубежные права будут действовать год "Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", – говорится в документе. Согласно изменениям, получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов. По информации МВД России, иностранные права могут быть признаны недействительными по истечении года с 1 апреля или с "даты получения или приобретения ВНЖ либо российского гражданства".

https://ria.ru/20240306/prava-1769497671.html

https://ria.ru/20240131/prava-1924648258.html

https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html

https://ria.ru/20231226/spravka-1827291911.html

https://ria.ru/20231229/prava-1919030102.html

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общество, авто, россия, гибдд мвд рф