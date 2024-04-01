https://ria.ru/20240401/dtp-1937151814.html

Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем

Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024

Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем

Техническая поломка, вероятно, стала причиной того, что автобус задержался на железнодорожных путях и столкнулся с пассажирским поездом в Ярославской области,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:25

2024-04-01T16:25

2024-04-01T18:19

происшествия

авто

ярославская область

архангельск

москва

северо-западная транспортная прокуратура

северная железная дорога

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Техническая поломка, вероятно, стала причиной того, что автобус задержался на железнодорожных путях и столкнулся с пассажирским поездом в Ярославской области, из-за чего погибли восемь человек, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", - информирует прокуратура. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку по факту столкновения автобуса с пассажирским поездом в Ярославской области. Проверка будет касаться исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Мэр Переславля Дмитрий Зяблицкий сообщил в своем Telegram-канале, что находится на месте происшествия. По его словам, рейсовый автобус следовал из села Бектышево в Переславль.Губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале отметил, что на месте ЧП работают сотрудники полиции, медики, специалисты экстренных служб. "Приношу свои соболезнования родным и близким погибших", - написал Евраев в своем Telegram-канале.По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется, отметили в СЖД. Задерживаются четыре поезда.

https://ria.ru/20240321/poezd-1934623186.html

https://ria.ru/20240214/dtp-1927350993.html

ярославская область

архангельск

москва

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происшествия, авто, ярославская область, архангельск, москва, северо-западная транспортная прокуратура, северная железная дорога, михаил евраев