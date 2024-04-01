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Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024
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16:25 01.04.2024 (обновлено: 18:19 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/dtp-1937151814.html
Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем
Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024
Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем
Техническая поломка, вероятно, стала причиной того, что автобус задержался на железнодорожных путях и столкнулся с пассажирским поездом в Ярославской области,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:25
2024-04-01T18:19
происшествия
авто
ярославская область
архангельск
москва
северо-западная транспортная прокуратура
северная железная дорога
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Техническая поломка, вероятно, стала причиной того, что автобус задержался на железнодорожных путях и столкнулся с пассажирским поездом в Ярославской области, из-за чего погибли восемь человек, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", - информирует прокуратура. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку по факту столкновения автобуса с пассажирским поездом в Ярославской области. Проверка будет касаться исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Мэр Переславля Дмитрий Зяблицкий сообщил в своем Telegram-канале, что находится на месте происшествия. По его словам, рейсовый автобус следовал из села Бектышево в Переславль.Губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале отметил, что на месте ЧП работают сотрудники полиции, медики, специалисты экстренных служб. "Приношу свои соболезнования родным и близким погибших", - написал Евраев в своем Telegram-канале.По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется, отметили в СЖД. Задерживаются четыре поезда.
https://ria.ru/20240321/poezd-1934623186.html
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происшествия, авто, ярославская область, архангельск, москва, северо-западная транспортная прокуратура, северная железная дорога, михаил евраев
Происшествия, Авто, Ярославская область, Архангельск, Москва, Северо-Западная транспортная прокуратура, Северная железная дорога, Михаил Евраев
Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем

Прокуратура: ДТП с поездом под Ярославлем произошло из-за поломки автобуса

На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Техническая поломка, вероятно, стала причиной того, что автобус задержался на железнодорожных путях и столкнулся с пассажирским поездом в Ярославской области, из-за чего погибли восемь человек, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«
"По предварительным данным, из-за технической поломки автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", - информирует прокуратура.
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Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку по факту столкновения автобуса с пассажирским поездом в Ярославской области. Проверка будет касаться исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Мэр Переславля Дмитрий Зяблицкий сообщил в своем Telegram-канале, что находится на месте происшествия. По его словам, рейсовый автобус следовал из села Бектышево в Переславль.
Губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале отметил, что на месте ЧП работают сотрудники полиции, медики, специалисты экстренных служб. "Приношу свои соболезнования родным и близким погибших", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением АрхангельскМосква. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется, отметили в СЖД. Задерживаются четыре поезда.
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ПроисшествияАвтоЯрославская областьАрхангельскМоскваСеверо-Западная транспортная прокуратураСеверная железная дорогаМихаил Евраев
 
 
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