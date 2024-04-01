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Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми - РИА Новости, 01.04.2024
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15:51 01.04.2024 (обновлено: 15:56 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/dtp-1937142884.html
Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми
Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми - РИА Новости, 01.04.2024
Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми
Число погибших при столкновении скорого поезда с рейсовым автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:51
2024-04-01T15:56
происшествия
ярославская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
переславль-залесский
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число погибших при столкновении скорого поезда с рейсовым автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. По предварительным данным, погибли все 8 человек, находящихся в автобусе", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели и психологи МЧС - всего 24 человека и семь единиц техники.Ранее в администрации Переславля-Залесского рассказали РИА Новости о пяти погибших и двух раненых.
https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html
ярославская область
россия
переславль-залесский
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происшествия, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), переславль-залесский
Происшествия, Ярославская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Переславль-Залесский
Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми

Число погибших при ДТП с автобусом и поездом под Ярославлем выросло до восьми

© Фото : соцсетиНа месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : соцсети
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число погибших при столкновении скорого поезда с рейсовым автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. По предварительным данным, погибли все 8 человек, находящихся в автобусе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели и психологи МЧС - всего 24 человека и семь единиц техники.
Ранее в администрации Переславля-Залесского рассказали РИА Новости о пяти погибших и двух раненых.
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ПроисшествияЯрославская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Переславль-Залесский
 
 
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