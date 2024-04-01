https://ria.ru/20240401/dtp-1937142884.html

Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми

Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми - РИА Новости, 01.04.2024

Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми

Число погибших при столкновении скорого поезда с рейсовым автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:51

2024-04-01T15:51

2024-04-01T15:56

происшествия

ярославская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

переславль-залесский

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число погибших при столкновении скорого поезда с рейсовым автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. По предварительным данным, погибли все 8 человек, находящихся в автобусе", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели и психологи МЧС - всего 24 человека и семь единиц техники.Ранее в администрации Переславля-Залесского рассказали РИА Новости о пяти погибших и двух раненых.

https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html

ярославская область

россия

переславль-залесский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), переславль-залесский