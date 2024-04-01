https://ria.ru/20240401/dtp-1937142884.html
Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми
Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми - РИА Новости, 01.04.2024
Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми
Число погибших при столкновении скорого поезда с рейсовым автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:51
2024-04-01T15:51
2024-04-01T15:56
происшествия
ярославская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
переславль-залесский
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число погибших при столкновении скорого поезда с рейсовым автобусом в Ярославской области увеличилось до восьми человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В селе Берендеево городского округа Переславль-Залесский произошло столкновение рейсового автобуса и скорого поезда. По предварительным данным, погибли все 8 человек, находящихся в автобусе", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия работают спасатели и психологи МЧС - всего 24 человека и семь единиц техники.Ранее в администрации Переславля-Залесского рассказали РИА Новости о пяти погибших и двух раненых.
https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, ярославская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), переславль-залесский
Происшествия, Ярославская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Переславль-Залесский
Число погибших в ДТП в Ярославской области увеличилось до восьми
Число погибших при ДТП с автобусом и поездом под Ярославлем выросло до восьми