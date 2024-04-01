https://ria.ru/20240401/drony-1937047010.html

В ЦКБР рассказали о подготовке операторов FPV-расчета

В ЦКБР рассказали о подготовке операторов FPV-расчета - РИА Новости, 01.04.2024

В ЦКБР рассказали о подготовке операторов FPV-расчета

Подготовка операторов FPV-дронов является сложным процессом, который сопоставим с обучением лётчиков армейской авиации – вертолётов Ка-52 и штурмовиков Су-25,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:08

2024-04-01T11:08

2024-04-01T11:31

безопасность

технологии

жуковский

цаги имени н. е. жуковского

московский физико-технический институт

ка-52 "аллигатор"

су-25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Подготовка операторов FPV-дронов является сложным процессом, который сопоставим с обучением лётчиков армейской авиации – вертолётов Ка-52 и штурмовиков Су-25, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Почему-то у многих возникла мысль, что подготовка боевого FPV-расчета — это легко, и на это достаточно две недели. Однако это не так… FPV технически намного более сложная тема. Сложность подготовки операторов и пилотов таких дронов сопоставима с обучением лётчика армейской авиации – вертолётов Ка-52 и штурмовиков Су-25", - сказал он. Кузякин подчеркнул, что просто научить FPV-пилота "летать" и после этого отправить его на линию боевого соприкосновения - недостаточно. "Такой подход, честно говоря, вызывает оторопь. Это приводит к тому, что мы часто видим в сети: у нашего пилота на голове надет шлем, на нем же размещены антенны приема видеосигнала. Это очень хорошо, когда дрон недалеко, но когда он улетает на 1-2 километра и дальше, то оператор встает в полный рост, ища шлемом радиосигнал, поднимая пульт управления вверх. Так он становится отличной целью для противника", - пояснил собеседник агентства. По его словам, в ЦКБР готовят не только сам FPV-расчёт, но и FPV-инструкторов, которые могли бы приехать на место расположения своего подразделения и уже там самим начать готовить кадры. Базовая программа обучения Центра состоит из теоретической подготовки, тренажерной практики и изучения боевых сценариев применения. При этом Кузякин отметил, что помимо самого популярного сегодня способа боевого применения FPV-дронов "миномёт с глазами" ("направить дрон-камикадзе подальше и применить его поточнее") существует более 20 сценариев. "Среди них, например: охрана государственной границы, городской бой и операции внутри зданий, перехват морских и воздушных дронов, минирование и работа из тяжелой техники, включая танки", - рассказал собеседник агентства. Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несёт полезную нагрузку до пяти килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный "костяк" Центра - выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html

https://ria.ru/20240329/dron-1936514062.html

https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, жуковский, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, ка-52 "аллигатор", су-25